Stagione concertistica a Vibo, nuovo appuntamento con un quartetto d’eccezione

È per domani, giovedì 30 marzo, il quarto appuntamento della stagione concertistica musicale 2023 organizzata dal Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia e da Ama Calabria con il finanziamento della Regione Calabria con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02. Protagonista sarà il quartetto d’eccezione formato dai maestri del Torrefranca, tutti di fama internazionale e che vantano prestigiose collaborazioni: Vittorino Naso alle percussioni, Francesco Scelzo alla chitarra, Gennaro Musella al pianoforte, Michele Cosso al contrabasso. Con la loro musica sapranno coinvolgere gli spettatori con un programma ricco ed accattivante con pagine tratte dal repertorio musicale che abbraccia Ottocento e Novecento. Il recital si aprirà con la Suite España Op. 165 di Isaac Albéniz e, a seguire, l’esecuzione del celebre e coinvolgente “Concerto for classic guitar and jazz piano trio” di Claude Bolling, capolavoro di ascolto non frequente. L’appuntamento è alle ore 18:00 nell’Auditorium Spirito Santo a Vibo Valentia. La stagione concertistica 2023 si caratterizza di un’amplia offerta di trenta concerti che si snoderanno fino ad ottobre e vedranno esibirsi, tra gli altri, molti docenti del Conservatorio vibonese.

