“Nta sta Calabria”: ecco il singolo d’esordio del gruppo vibonese “SonuAnticu” – Video

Il debutto ufficiale sul palco dell’auditorium dello Spirito Santo a Vibo Valentia. Si chiamano i “SonuAnticu” un gruppo di giovani musicisti del Vibonese che ha scelto Vibo Valentia per presentare il loro singolo d’esordio: “Nta’ sta Calabria”. Musica e canti popolari che attraverso l’organetto, il tamburello e la lira calabrese raccontano la bellezza e la passione per la propria terra. [Continua n basso]

La band è composta da sette giovani musicisti, tutti del vibonese: Vincenzo Budriesi, Alessandro Zagari, Gianfranco Todaro, Vincenzo Scordamaglia, Giuseppe Preiti, Nicola Grillo e Francesco Arena. «L’obiettivo è quello di far conoscere le tradizioni della nostra terra attraverso la musica folk». Molto apprezzato il videoclip girato in alcuni dei luoghi suggestivi della Costa degli dei.

«L’emozione è stata davvero tanta – dichiara il portavoce della band – perché non era un concerto come tutti gli altri, questo era il nostro debutto che di fatto ci ha legittimato ufficialmente nel panorama etno-musicale calabrese». Un sogno coltivato dal 2015 e che oggi si avvera:«Lavorare con la musica è la cosa più bella che ci potesse capitare, ma iniziare facendolo con il genere che più ci appartiene, che più ascoltiamo, che più ci rappresenta, rimarrà sempre un orgoglio che porteremo nel cuore per il resto della nostra vita, qualunque cosa accada», conclude.