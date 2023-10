Torna “Un libro al mese”, a Briatico la presentazione de “Le parole del cuore” di Caterina Landro

Torna “Un libro al mese, visti da vicino”. Il progetto culturale, giunto alla sua IX edizione, riprende con gli appuntamenti ripartendo da Briatico. Si tratta di un’iniziativa fortemente voluta dall’associazione “L’isola che non c’è” che si avvale del patrocinio di diverse associazioni ed enti. Appuntamenti, dislocati tra la cittadina costiera, Vibo e Roma, in grado di risvegliare l’interesse nei confronti del mondo dei libri. Non solo. I partecipanti hanno modo di discutere, confrontarsi e approfondire tematiche di stretta attualità, argomenti storici, approfondimenti di natura economica grazie all’alto profilo degli autori ospiti della rassegna. A presentare l’evento a Briatico, la presidente dell’associazione “L’isola che non c’è”, Concetta Silvia Patrizia Marzano: «In questa tappa, in programma il 13 ottobre dalle ore 18.00, al Centro polifunzionale, Caterina Landro, con la sua opera “Le parole del cuore” ci riporta a “casa” svelando l’amore per i propri luoghi, la propria gente, il proprio mare». Ad accoglierla il sindaco di Briatico, Lidio Vallone e l’assessore alla cultura, Mariateresa Centro. Nella successiva data di ottobre, il 20 ottobre, «a Vibo Valentia inaugureremo la quarta sezione del progetto, “Ti racconto La Storia”», anticipa poi la Marzano. Un ulteriore tappa a Roma il prossimo 27 ottobre.

