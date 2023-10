Sistema bibliotecario vibonese, il Rotary promuove la cultura tra i più piccoli con una donazione

“È con grande gioia che annunciamo il rinnovamento totale della sala Bimbi presso il Sistema Bibliotecario Vibonese. Questa speciale occasione sarà celebrata venerdì 13 ottobre 2023 alle ore 16:30 presso Palazzo Santa Chiara”. Lo rende noto l’ente culturale che spiega “per rendere l’azione del Sistema in materia di promozione della lettura ancora più significativa, il Rotary Club Vibo Valentia ha infatti generosamente donato dei tavolini che sono stati collocati nella sala lettura dedicata ai più piccoli. Questo atto di generosità da parte dell’organizzazione no profit è un gesto fondamentale che va nella direzione di promuovere la cultura tra i più piccoli della nostra comunità. Per l’occasione, oltre ai rappresentanti istituzionali del Rotary Club Vibo Valentia, saranno presenti il presidente del Sistema Bibliotecario Vibonese, Fabio Signoretta, e la direttrice Alice Drago. Durante l’evento, i bambini avranno l’opportunità di partecipare a stimolanti attività didattiche come letture ad alta voce e laboratori creativi. L’inaugurazione ufficiale sarà segnata dal taglio del nastro e da un discorso di augurio per le nuove attività, sottolineando l’importanza dell’educazione e della cultura nella nostra comunità”. Pertanto, “la cittadinanza è invitata a unirsi in questa giornata di festa e condivisione. La sala Bimbi – concludono dal Sbv diventerà ancor di più un luogo accogliente per la lettura e l’apprendimento, e questa inaugurazione segna un passo significativo in questa direzione”.

