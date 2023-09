Giornata del migrante, dibattiti e mostre per discutere di popoli in fuga e accoglienza

Si celebra oggi la 109sima Giornata mondiale del migrante e del rifugiato e il tema scelto quest’anno è “Liberi di scegliere se migrare o restare”. L’intenzione è quello di promuovere una rinnovata riflessione su un diritto non ancora codificato a livello internazionale: il diritto a non dover emigrare, ossia – in altre parole – il diritto a poter rimanere nella propria terra. La natura forzata di molti flussi migratori attuali obbliga ad una considerazione attenta delle cause delle migrazioni contemporanee. Il diritto a rimanere è precedente, più profondo e più ampio del diritto ad emigrare. Esso include la possibilità di essere partecipi del bene comune, il diritto a vivere in dignità e l’accesso allo sviluppo sostenibile, tutti diritti che dovrebbero essere effettivamente garantiti nelle nazioni d’origine attraverso un esercizio reale di corresponsabilità da parte della comunità internazionale.

Ci sarà l’occasione, anche nel Vibonese, per offrire spunti e riflessioni sul tema dell’accoglienza conseguente al “viaggio”, le cause e le conseguenze. Grazie a contributi multimediali e fotografici sarà organizzata una giornata in cui le comunità locali incontreranno i “migranti” facendo esperienza della “migrazione” confrontandosi con le condizioni che acquisisce un rifugiato quando è accolto in un paese libero dai soprusi vissuti nei territori di origine. Il programma prevede il coinvolgimento dei nostri Sai (Sai Vallelonga, Sai San Gregorio d’Ippona, Sai Arena, Sai Cortale-Curinga, Sai msna Filandari) che convoglieranno in un’unica manifestazione.

Verrà proiettato il cortometraggio documentario “Io dal mare” realizzato dal Fotografo e filmmaker Nazzareno Suriano e sarà inaugurata una sua mostra fotografica dal titolo “I volti dell’accoglienza”. A seguire e un dibattito sul tema scelto quest’anno “Liberi di scegliere se migrare o restare” con alcune testimonianze di sensibilizzazione dagli addetti ai lavori. Modera l’incontro l’avvocatessa Maria Grazia Pianura. L’evento è organizzato in collaborazione con gli enti locali che ospitano i Sai, il Sistema bibliotecario vibonese e l’ufficio pastorale diocesano Migrantes. Il programma dell’evento che si terrà lunedì 25 settembre 2023 alle ore 10 e sarà ospitato nei locali del Sistema bibliotecario vibonese (complesso Santa Chiara). Al dibattito parteciperanno: Giuseppe Disì (presidente di Calabria Futura), don Angelo Facciolo (responsabile ufficio Migrantes Mileto) e Teresa Cefalì sociologa (operatrice di Calabria Futura).

