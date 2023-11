“Per amore e per poesia”, a Briatico la presentazione del volume di Enza Romeo

Si intitola “Per amore e per poesia” e verrà presentato a Briatico nell’ambito dell’appuntamento con “Un libro al mese, visti da vicino”, il progetto di cultura diffusa extraterritoriale portato acanti dall’associazione “l’Isola che non c’è” in sinergia con di vari enti e associazioni. La raccolta di poesie, scritte da Enza Romeo, ha preso vita durante il difficile periodo pandemico. L’autrice, di origini siciliane ma calabrese d’adozione, ha concentrato la tematica su un amore idealizzato e coinvolgente. L’appuntamento nella cittadina costiera non sarà un evento isolato. Il sodalizio guidato da Concetta Silvia Patrizia Marzano in sinergia con il Comune rappresentato dal sindaco Lidio Vallone ha intenzione di proseguire le attività culturali anche con il nuovo anno con il coinvolgimento di professionisti del luogo in qualità di relatori o moderatori. L’appuntamento con “Per amore e per poesia” verrà ospitato nei locali del Centro polifunzionale di Briatico. Ai saluti del primo cittadino, seguirà il contributo del vicesindaco Mariateresa Centro. L’evento verrà coordinato dall’avvocato Donatella Garrì. Sarà presente l’autrice. Inizio alle ore 18.30.

