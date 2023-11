Vibo, l’Iliade contemporanea di Angelica Artemisia Pedatella approda a palazzo Gagliardi

Il 16 novembre 2023 alle ore 18.30 presso la Sala Cev di Palazzo Gagliardi a Vibo Valentia avrà luogo una nuova tappa del libro “Ilios. la città brucia” di Angelica Artemisia Pedatella. L’evento è organizzato e presentato da Edizioni Beroe – Renato Costa, editore ed operatore culturale. L’occasione dà vita ad un dialogo profondo sul lascito culturale del mondo greco-omerico, con la rilettura struggente e sentimentale degli eroi che vissero la grande guerra di Troia e delle loro donne. «Raccontare l’Iliade è un fatto assolutamente contemporaneo – sottolinea l’autrice Angelica Artemisia Pedatella – e con questo libro ho cercato di dimostrarlo. I sentimenti che provano i personaggi antichi sono attuali e immortali, sono gli stessi che si provano nelle occasioni che il mondo dei social ci mette sotto gli occhi, che le risse tra giovanissimi per le strade della movida ci sollecita a confrontare con le zuffe omeriche… Le pulsioni, i desideri, le paure e gli errori non sono cambiati. Questa è stata la grande scoperta del lato più attuale di Omero e da questo ho potuto percepire la grande lezione che aveva da impartire ancora a questo mio mondo. Non ci scegliamo l’epoca in cui vivere, però possiamo scegliere in che modo vivere il tempo in cui ci troviamo immersi».

Le grandi storie e i grandi protagonisti saranno scandagliati in un dialogo serrato con il critico e storico dell’arte Franco Luzza che, insieme all’editore, si occuperanno di mettere in evidenza gli aspetti più innovativi dell’opera. A moderare l’incontro ci sarà lo speaker Roberto Cosentino, che ha ospitato già in trasmissione l’autrice, restando subito coinvolto dal racconto impressionante di questa Iliade contemporanea. «Ho conosciuto questa autrice – svela l’editore Renato Costa – e mi sono subito convinto che il suo messaggio era positivo e importante per cui, ritenendomi non un semplice “fabbricatore di libri” ma una persona pienamente coinvolta nella promozione della cultura, ho ritenuto davvero necessario veicolare l’opera di Angelica Artemisia, che tra l’altro ha dato vita ad uno spettacolo originale che ha ricevuto plauso e consenso». Gli eroi di Ilios sono in effetti già stati protagonisti di diversi eventi con un pubblico vario, dalle scuole alle sale di lettura, ai teatri. A interpretare alcuni dei passi più emozionanti sarà la stessa autrice, che è regista, attrice e performer, e non manca di rendere le presentazioni momenti di puro spettacolo, dove il godimento estetico supera i momenti più razionalizzanti. L’evento dà il via ad un nuovo progetto fotografico targato BA17, ideato dal fotografo autore Alessandro Testa, che trasforma il pubblico nel protagonista dell’evento: “Visioni” è infatti il progetto organizzato a mo’ di flash mob fotografico in cui diventa protagonista dello scatto il pubblico che partecipa e con la propria energia e l’attenzione trasforma il proprio volto e, soprattutto, offre un valore aggiunto all’evento a cui partecipa. Lo scatto fotografico cerca di catturare la magia di questo momento, la “visione” appunto che deriva da questo interscambio.

A scattare ci sarà l’obiettivo del giovane fotografo Lorenzo Cardamone che con l’unicità dei suoi scatti riesce a raccontare l’aspetto straordinario di ogni momento. Anime entrambi della “Compagnia Teatrale BA17” portano la specificità estetica del progetto teatrale e fotografico nel cuore del mondo della letteratura. «L’arte è il linguaggio del cuore e arriva dove nessuno strumento razionale riesce – conclude l’autrice. – Questo non significa che l’arte non possa anche essere “razionale” in un certo modo, ma le zone che raggiunge nell’animo delle persone è come i fondali oceanici, dove la ricerca scientifica si ferma e vince il mistero. Nella creazione il pubblico è l’altra ala che deve spiccare il volo insieme a chi compone la rappresentazione». Il tema della partecipazione attiva del pubblico è da sempre al centro delle attività della Compagnia BA17 e edizioni Beroe ha scelto di traghettare nell’arcipelago delle proprie attività l’innovazione di questo team di artisti per offrire un valore aggiunto all’arte di leggere che in Calabria è in sofferenza e che ancora di più in vista dei grandi appuntamenti di dicembre dedicati al libro a livello nazionale necessita di un’attenzione particolare. L’evento che arriva nel cuore di Vibo Valentia è aperto a tutti e adatto ad un pubblico vario.

