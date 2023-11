Brattirò, l’associazione culturale “Le Trame” presenta i laboratori per la stagione invernale

Domenica 5 novembre l’associazione culturale “Le Trame”, dopo i grandi successi riscossi quest’estate anche con il Festival degli artisti di strada “Bratiria ‘nta chiazza” ed il concerto della nota cantante iraniana Farzaneh Joorabchi, riapre i battenti per la presentazione ufficiale dei laboratori per la stagione 2023-2024 e, contestualmente, l’inaugurazione della biblioteca. L’evento è fissato alle ore 18:00, presso la sede di via Posta 28 a Brattirò, per far conoscere tutte le attività invernali con laboratori mirati al benessere dei bambini e degli adulti tra arte, artigianato e natura. «L’ arte, nelle sue svariate forme – spiega il presidente dell’associazione Annamaria Pugliese – è fondamentale per l’essere umano, poiché favorisce il processo di crescita in qualsiasi fase della vita. Durante l’infanzia facilita lo sviluppo evolutivo del bambino mentre nell’adulto favorisce la maturazione della consapevolezza psicomentale. Il programma che si propone è svariato proprio per toccare le corde di tutti: per i bambini vi saranno laboratori di teatro, musica, tessitura e arte terapia; per gli adulti yoga, ceramica, coro, chitarra, acquerello, danze del sud Italia, balfolk e suonoterapia».

Altre novità ed eventi si susseguiranno durante l’anno. «Sin dai tempi degli antichi greci – continua il segretario dell’associazione Rosalba Romano -, l’arte veniva usata per favorire la catarsi e aiutare a liberare le emozioni represse. Essa favorisce la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità, rendendo possibile l’integrazione di tutte le risorse di cui disponiamo per poter vivere meglio. Questo potente mezzo espressivo – sottolinea la Romano -, permette alle nostre emozioni di prendere forma, di avere voce, di trasformarsi in un linguaggio universale che ci fa capire quanto sia importante esternare e plasmare il nostro mondo interiore». Gli organizzatori, dunque, attendono a braccia aperte bambini, ragazzi e adulti pieni di iniziativa e di voglia di mettere in risalto le potenzialità personali e del territorio.

