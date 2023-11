“A scopo di onore”, storie di donne e violenza nel libro di Anna Faga: la presentazione a Vibo

In preparazione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” all’Archivio di Stato di Vibo Valentia, il 18 novembre alle ore 16.00, si terrà la presentazione del libro “A scopo di onore” della professoressa Anna Faga. Basato su documenti del Tribunale penale di Vibo Valentia conservati dall’Archivio di Stato, il volume racconta le drammatiche vicende di sei donne della provincia di Vibo che hanno subito diverse forme di violenza, negli anni Quaranta del Novecento. Grazie alla ricerca d’archivio riemergono così storie di donne umiliate e offese, che hanno combattuto lotte impari per cercare di ottenere giustizia e si sono scontrate con i pregiudizi di cui erano imbevuti anche coloro che avrebbero dovuto tutelare i loro diritti: storie lontane nel tempo, ma tristemente vicine. Dopo i saluti introduttivi da parte della direttrice dell’Archivio di Stato di Vibo Valentia, Rosada Pezzo; l’incontro prevede interventi dell’avvocato Stefania Figliuzzi presidente del “Centro Antiviolenza, Attivamente coinvolte”, referente DI. RE. Regione Calabria; Rosario Varì, assessore regionale; Marco Valenti, archivista e Giulia Barrera, soprintendente archivistica e bibliografica della Calabria. Prevista la lettura di alcuni brani del libro, a cura dell’Arci Teatro di Vibo Valentia, con un accompagnamento musicale del flautista Giuseppe Massaria. Sarà presente l’autrice.

