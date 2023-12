Lotta ai tumori, a Pizzoni raccolta fondi per la ricerca con “La notte dei desideri”

Una luce accesa, un segno di speranza. È il fulcro dell’iniziativa in programma il 25 dicembre alle ore 18.00 a Pizzoni. “La notte dei desideri” torna anche nella sua edizione 2023 per ricordare l’importanza del donare e soprattutto per ricordare chi ha lottato e continua a lottare contro una patologia tumorale. Il lancio delle lanterne volanti vuole essere un omaggio a chi non ce l’ha fatta. Un abbraccio nei riguardi di chi combatte ogni giorno e non perde mai la voglia di vivere. L’appuntamento, che ogni anno richiama decine e decine di presenze, si svolgerà nell’area della villa comunale. Nell’ambito dell’evento si raccoglieranno donazioni a favore della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro (Comitato Calabria). L’ente, da 50 anni, lavora per rendere il cancro sempre più curabile. Per questo, sostiene progetti scientifici innovativi grazie a raccolte fondi. Al contempo, diffonde l’informazione scientifica e promuove la prevenzione. Un piccolo contributo arriverà dunque anche dall’iniziativa vibonese. A fare fa cornice nell’evento a Pizzoni, musica live.

LEGGI ANCHE: I canti di Natale animano vie e piazze di Francavilla Angitola – Video

A San Gregorio d’Ippona viaggio musicale alla scoperta delle tradizioni natalizie

Sorrisi e aria natalizia per gli anziani della Casa di riposo “Don Mottola” con la musica degli Etno Pathos