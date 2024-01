Vibo Marina, all’istituto “Vespucci” pronto ad approdare il progetto “Mani in pasta”

Lunedì 22 gennaio alle ore 9.30, nei locali dello spazio 0-6 dell’Istituto comprensivo “Vespucci” di Vibo Valentia Marina si terrà la presentazione del progetto “Mani in pasta: in cucina l’inclusione ha più gusto”. L’iniziativa, ideata dalla scuola e dall’’Istituto alberghiero Ipseoa “Gagliardi” di Vibo Valentia, vanta il sostegno della Baker Hughes di Vibo Marina e il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Vibo Valentia. «Il nostro evento -anticipa il dirigente scolastico Giuseppe Sangeniti- sarà caratterizzato dalla presentazione dei laboratori di cucina rivolti prioritariamente agli alunni con disabilità frequentanti i due istituti e finalizzati a sostenere e incoraggiare una maggiore fiducia in sé stessi e migliorare la loro autonomia all’interno di contesti familiari e di vita reale. L’obiettivo – fa rilevare- infatti sarà quello di creare e sollecitare nuove esperienze di apprendimento fuori dall’aula, affinché quanto appreso quotidianamente possa poi trovare riscontro applicazione pratica nelle azioni di tutti i giorni».

