“Il poeta, il profeta…l’uomo”: a Soriano gli studenti celebrano Pier Paolo Pasolini

La sala consiliare del comune di Soriano Calabro ha accolto nei giorni scorsi gli alunni del liceo scientifico “Machiavelli”. Gli studenti hanno celebrato, a 102 anni dalla sua nascita, Pier Paolo Pasolini, con un evento dal titolo “Il Poeta, il Profeta…l’Uomo”. Durante l’iniziativa, sostenuta dalla dirigente scolastica Tiziana Furlano, si è dato vita ad un dibattito sul poliedrico intellettuale, scaturito da un percorso formativo di approfondimento intorno alla figura di Pasolini. Numerosi sono stati gli spunti di riflessione portati avanti con estrema puntualità dai liceali guidati in questo progetto dalla professoressa Maria Teresa Daffinà, dalla professoressa Marzia D’Ambrosio e dal professore Antonio Serratore. Nell’ambito dell’appuntamento, la professoressa Daniela Rotino, docente di lettere in pensione, ex assessore alla cultura del comune di Vibo Valentia ha tenuto una eloquente lezione sul teatro e sulla letteratura di Pasolini e sulla figura di Pasolini uomo.

Vitaliano Papillo, presidente Gal, ex sindaco di Gerocarne che l’anno scorso ha ospitato il liceo scientifico all’intitolazione del ponte di Ariola al poeta e alla mostra a lui dedicata nella sala consiliare del comune di Gerocarne, ha raccontato una bella pagina della nostra Calabria legata all’intellettuale. Eugenio Attanasio, regista e presidente della Cineteca della Calabria ha poi inquadrato il valore delle opere cinematografiche di Pasolini nella storia del cinema italiano. Il giornalista Luigi Stanizzi infine è intervenuto per raccontare il Pasolini regista attraverso i ricordi di Ninetto Davoli. Protagonisti attivi del dibattito sono stati gli alunni delle classi quarte e quinta del liceo, convinti che Pier Paolo Pasolini si annoveri tra gli autori e i poeti che meritano di vivere nella memoria delle generazioni future. Partendo dall’analisi di numerosi prodotti del genio dell’autore quali articoli di giornale, saggi, film, romanzi, versi, hanno toccato i punti che li hanno particolarmente colpiti e che di più li hanno stimolati a riflettere. I ragazzi hanno evidenziato la grande attualità della visione di Pasolini, riflettendo oltre che sulla sua figura di intellettuale e poeta anche sul suo ruolo di osservatore attento dei cambiamenti dei costumi e della società dei suoi tempi con le implicazioni antropologiche e sociali delle sue osservazioni. Un valore aggiunto è stato quello della scelta da parte degli alunni di produrre un videoclip sotto la direzione della professoressa D’Ambrosio, dedicato a Pier Paolo Pasolini amplificando l’effetto comunicativo del loro apprezzamento nei confronti di Pasolini comunicatore ed eccellente regista. A fare da cornice, le musiche al pianoforte a cura di Pasquale Urzi. Presenti anche il sindaco di Sorianello Sergio Cannatelli e il maresciallo Sciacca in rappresentanza della stazione dei carabinieri di Soriano.

LEGGI ANCHE: Soriano, il Polo Museale come la Pinacoteca di Brera: Cantiere di restauro aperto al pubblico

“La verità non può essere infoibata”, al liceo Capialbi di Vibo celebrata la giornata del ricordo

Francavilla, la casa museo “Il romitorio” al centro del volume di padre Rondinelli