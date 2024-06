Tropea, le opere dei piccoli aspiranti artisti in mostra all’Antico sedile

Bilancio positivo a Tropea per il corso di pittura promosso dall’associazione “I giardini di Persefone”. I bambini sono stati protagonisti di un viaggio, quello guidato dalla presidente Pasqualina Del Mastro, all’insegna dei colori, della fantasia e della riscoperta delle radici. Il mito di Ulisse, gli inconfondibili scenari della Perla del Tirreno e poi ancora il mare, le opere dedicate alla natura. Tutti i disegni sono stati esposti in una apprezzata mostra finale ospitata presso l’Antico sedile.

Storia, pittura e creatività

Per la referente dell’associazione (con sede in largo Vaccari), si è trattato di una conclusione di un percorso ricco di emozioni e stimoli creativi per i giovanissimi partecipanti. Il progetto, avviato nel 2022, ogni anno raccoglie ampia partecipazione: «Quest’anno il gruppo è stato composto da tredici bambini, dai sei ai dieci anni. Durante il corso parliamo della storia dell’arte, dei miti. Poi loro interpretano le storie secondo il proprio sentire».

Un lavoro coinvolgente: «Spesso realizziamo delle gite con la partecipazione delle famiglie. Per esempio, abbiamo visitato Scilla per raccontare il mito di Scilla e Cariddi, e poi ancora il Museo dei bronzi, il Musaba», aggiunge la presidente Del Mastro. Il corso non si limita alla sola pittura: «Ci siamo cimentati anche nella creazione di opere con la cartapesta oppure con la creta. A Natale abbiamo realizzato anche un presepe». I piccoli aspiranti artisti accolgono con entusiasmo e curiosità le iniziative portate avanti tant’è che per il futuro non si escludono ulteriori appuntamenti con la storia e con l’arte nelle sue varie forme.