Il Maggio dei libri

La cultura come veicolo di crescita sociale e civile oltre che come principio fondamentale per una sana comunità qual è quella di Filadelfia. L’amministrazione comunale e la Biblioteca rafforzano la sinergia – si spiega in una nota -, con iniziative volte alla formazione dell’individuo sul piano intellettuale e morale e della promozione e valorizzazione culturale della cittadina. Gli ultimi appuntamenti, che hanno avuto luogo nelle scorse settimane, sono stati la presentazioni dei due romanzi d’autore “Marsili”, di Domenico Rondinelli scrittore originario di Filadelfia, e “Scacciasogni” dello scrittore cosentino Marco Stefano Gallo. Quest’ultimo è finalista al Premio “Muricello” XII edizione. «Per noi – ha sottolineato la presidente della biblioteca Maria Rosa Anello – è stato un onore far conoscere a quanti non avevano ancora avuto l’occasione per farlo la scrittura di Rondinelli, consapevoli che l’autore conserva con orgoglio e gelosamente i ricordi legati alla sua e nostra terra e per la quale nutre un forte sentimento di appartenenza».

Anello, inoltre, ha evidenziato la soddisfazione «per la riuscita degli eventi promossi nell’ambito della campagna nazionale “Il Maggio dei libri” dedicata alla lettura, che ha visto la nostra biblioteca protagonista per la prima volta e nell’ambito della quale la presentazione del libro di Gallo è stata uno degli appuntamenti dell’edizione 2024». Anche il sindaco Anna Bartucca ha inteso porre l’accento «sull’alto valore sociale dei libri e degli eventi legati ad essi, quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile della comunità». In fine ha ringraziato la Anello, anche a nome dell’intera Giunta, per «il lavoro svolto anche dai componenti del Consiglio di amministrazione della biblioteca e, soprattutto, gli autori e i lettori per aver reso speciale questa edizione de “Il Maggio dei libri” cui ne seguiranno molte altre».