Tutte le scuole vibonesi che hanno vinto il concorso della Diocesi sull’insegnamento della religione cattolica

La locandina dell’evento

Il concorso “Beato Francesco Mottola: Il grido profetico di un figlio della Calabria”, rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado e promosso dall’Ufficio diocesano per l’Insegnamento della religione cattolica (Irc), su iniziativa del vescovo mons. Attilio Nostro della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea e del direttore don Giancarlo Lo Riggio, ha celebrato la figura del Beato tropeano in occasione del centenario della sua ordinazione sacerdotale. L’evento, svoltosi presso la “Casa della Carità” di Tropea, ha visto una nutrita partecipazione di studenti di ogni ordine e grado delle scuole della diocesi, che hanno esplorato con creatività e riflessione il ruolo e l’importanza del Beato Francesco Mottola nella chiesa e nella società contemporanea. La manifestazione è stata un’opportunità emozionante per studenti e ragazzi di esplorare il significato, l’importanza e il ruolo di questa figura di uomo, cristiano, modernissima tutt’oggi.

Durante la cerimonia, gremita di ragazzi e piccoli bimbi accompagnati dai genitori e maestre, presieduta dal vescovo e dal direttore, organizzata dal vice direttore don Antonio Farina e da un’equipe di insegnanti di religione cattolica, sono stati assegnati 3 premi per ordine scolastico: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado.

Ecco i vincitori del contest con le migliori opere in forma di saggio, visiva o video:

Scuola dell’infanzia: primo posto all’Istituto omnicomprensivo di Filadelfia “Rita Levi Montalcini”; secondo e terzo posto all’Istituto comprensivo “Don Mottola” di Tropea.



Scuola primaria: primo posto all’Istituto comprensivo “Amerigo Vespucci” di Vibo Marina; secondo posto all’Istituto comprensivo “Don Mottola” di Tropea, terzo posto all’ Istituto comprensivo “Murmura” di Vibo Valentia.



Scuola secondaria di primo grado: primo posto all’Istituto comprensivo di Sant’Onofrio, secondo posto all’Istituto comprensivo “Primo circolo” di Vena Superiore. Terzo posto ex aequo all’Istituto comprensivo “Garibaldi-Buccarelli” di Vibo Valentia e all’Istituto comprensivo di Limbadi.



Scuola secondaria di secondo grado: primo posto al liceo statale “Capialbi” di Vibo Valentia, secondo posto all’Istituto d’istruzione superiore di Tropea e terzo posto ex aequo all’Istituto comprensivo di Nicotera e all’IIS “De Filippis-Prestia” di Vibo Valentia.

Il vescovo Nostro e il direttore Lo Riggio hanno espresso grande soddisfazione per la partecipazione delle scuole, dei docenti e degli studenti, ringraziando anche le oblate per l’ospitalità e la testimonianza di carità. «Questo concorso – ha spiegato il vescovo – ha permesso ai ragazzi di esprimere liberamente il loro messaggio e pensiero sulla figura del Beato tropeano, celebrando così il suo grido profetico e il suo impatto sulla nostra comunità».