Rapsodie Agresti-Calabriae, musica lirica e sinfonica al Palazzo della Cultura di Pizzo

Al Palazzo della Cultura di Pizzo si terranno tre spettacoli imperdibili nell’ambito del “Rapsodie Agresti-Calabriae opera musica festival” che si svolgerà dal 10 al 14 luglio. Questo importante festival di musica lirica e sinfonica, promosso da Traiectoriae Ats, vede il sostegno del Fus del Ministero della cultura e della Regione Calabria, oltre alla collaborazione di diversi soggetti culturali regionali e delle amministrazioni locali. Il Palazzo della Cultura di Pizzo sarà la cornice ideale per ospitare una sezione significativa della kermesse che quest’anno giunge alla sua XVII edizione.

Il primo evento, in programma mercoledì 10 luglio alle ore 21, sarà “La Cameriera di Puccini”, uno spettacolo che unisce musica e teatro in omaggio al centenario della morte del celebre compositore. Con la presenza di eroine pucciniane e la partecipazione di importanti artisti come Beatrice Visibelli e Giovanni Esposito, questo spettacolo promette di emozionare il pubblico con la potenza evocativa della lirica.

Il secondo evento, previsto per sabato 13 luglio alle ore 21:00, proporrà “Troiane-Noi siamo qui per Ecuba”, un melologo per voci recitanti, arpe, flauto e coro femminile composto dal maestro Vincenzo Palermo. Un mix di testi di Euripide e Gino Rago che narrano i destini delle donne come bottini di guerra, interpretati magistralmente da Beatrice Visibelli e Giusi Merli. Infine, domenica 14 luglio alle ore 21:00, il concerto del Roma Saxofone Quartet chiuderà in bellezza questo ciclo di eventi. Con la passione e il talento di Giovanni De Luca, Diego Bettazzi, Francesco Spinelli, Luca Padellaro e Marco Ginese, questo quartetto rappresenta un unicum nel panorama nazionale e internazionale per la sua versatilità e apertura verso ogni genere musicale. Il costo del biglietto per assistere agli spettacoli è di 10 euro intero e 7 euro ridotto. Un’occasione unica per vivere l’emozione della lirica e della musica sinfonica in uno scenario suggestivo come il Palazzo della Cultura di Pizzo. Grazie all’organizzazione di Traiectoriae e alla collaborazione di esperti come Maria Teresa Marzano e del maestro Gianfranco Russo, il festival promette di regalare momenti indimenticabili agli appassionati di musica e cultura.