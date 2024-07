Porte dipinte per rivitalizzare il centro storico, Zungri punta ad allargare il Museo a cielo aperto

Valorizzare il centro storico, strappare all’abbandono porzioni del territorio, rendere il cuore del paese attrattivo dal punto di vista turistico. Con questo spirito, Zungri propone due nuovi concorsi che animeranno la cittadina del Poro in occasione dell’estate. Si tratta della terza edizione del concorso “Gli antichi portoni raccontano”, giunto alla sua terza edizione, a cui viene associato per la prima volta un contest di poesie dedicato alla civiltà contadina. I progetti vengono portati avanti dal Comune di Zungri, il Museo della civiltà contadina e l’associazione Capelvenere.

Il contest di poesia

Il concorso di poesia viene dedicato al mondo della civiltà contadina, usi, costumi e antichi mestieri. Viene ammessa la partecipazione con una o più composizioni poetiche, sia in italiano che in vernacolo che non debbano superare i 25 versi. I lavori dovranno essere presentati entro e non oltre l’8 agosto. Una commissione avrà il compito di esaminare e selezionare le opere. La premiazione si svolgerà il 20 agosto. Ai partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione mentre tutti i lavori verranno inseriti in una antologia.

Gli antichi portoni raccontano

L’obiettivo dell’iniziativa, “Gli antichi portoni raccontano” è quello di allargare il percorso di visita già offerto ai visitatori a partire dal Museo della civiltà rupestre e contadina, proponendo un itinerario in cui memoria storica e pittura si intrecciano per ricreare un museo a cielo aperto. Nel bando si fa presente: «Attraverso queste opere pittoriche si snoda un vero e proprio percorso di riscoperta del borgo antico facendolo così diventare un’attrazione turistica».

Ogni artista, «ciascuno con il proprio stile e con tecnica diversa, dipinge una porta interpretando la tematica generale che ruota attorno all’identità culturale e sociale del territorio zungrese, realizzando un vero e proprio percorso parlante. Ogni porta, infatti, racconterà una storia».

In questo modo, «le vie del centro storico si animeranno con veri e propri percorsi d’arte sempre visitabili diventando un tutt’uno con il locale museo. Il contest, che negli anni passati ha registrato buona partecipazione ed entusiasmo, mira ad «incrementare il flusso turistico alle grotte, allargando il percorso e invitando i visitatori a prolungare il tempo di sosta a Zungri».

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 30 luglio (ore 12.00). Le opere saranno realizzate a partire dal 6 agosto per poi essere terminate entro e non oltre il 13 agosto. Al vincitore verrà riconosciuto un premio di 300 euro. Per il secondo e terzo posto, invece, una targa. La premiazione si terrà il 20 agosto.