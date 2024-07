Zungri, “Viaggio nell’arte” inaugura l’Agorà 2024 della Pro Loco

Quadri e sculture presenti nelle due chiese sono state al centro dell'appuntamento. Si replica giovedì con la passeggiata archeologica per scoprire i tesori nascosti del paese

Un momento della visita al santuario Madonna della Neve

L’Agorà zungrese, organizzata dalla Pro Loco presieduta da Eugenio Sorrentino, ha preso il via ieri con una giornata dedicata all’arte e alla cultura del paese. Il “Viaggio nell’arte” ha permesso agli abitanti e ai visitatori di immergersi nelle opere pittoriche e scultoree presenti nelle chiese di Sant’Anna e della Madonna della Neve di Zungri. Le opere, realizzate con grande maestria e passione, sono state descritte nel dettaglio da esperti del settore, che hanno saputo trasmettere ai presenti l’importanza e il valore di queste testimonianze culturali. In particolare, sono state evidenziate le sculture realizzate dagli artisti zungresi Michele Zappino e Tonino Gaudioso, che rappresentano un patrimonio artistico prezioso per la comunità locale.

Un ruolo fondamentale è stato giocato da Maria Neve Vallone, che con il suo entusiasmo e la sua conoscenza ha guidato il gruppo di giovani partecipanti attraverso le opere d’arte, offrendo spiegazioni dettagliate e appassionate. La seconda tappa dell’agorà zungrese, in programma per giovedì prossimo, si concentrerà sulla storia e sull’archeologia del paese. Durante la “Passeggiata archeologica” sarà possibile scoprire e ammirare le grotte zungresi sconosciute, che custodiscono segreti e testimonianze del passato. Si prevede dunque un’ulteriore giornata ricca di emozioni e di scoperte, che permetterà ai partecipanti di immergersi completamente nella cultura e nell’arte di Zungri, dando vita a un dialogo proficuo tra passato e presente.