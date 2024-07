Da un’estemporanea di pittura a una commedia teatrale, San Calogero ricorda Salvatore Manco

Il 30 luglio prossimo San Calogero sarà il palcoscenico di una manifestazione culturale interamente dedicata alla memoria di Salvatore Manco. Presidente dell’associazione Vivi San Calogero e scenografo della Compagnia teatrale sancalogerese, Manco si è spento il 3 aprile scorso all’ospedale di Lamezia Terme dove era ricoverato per un aggravamento delle sue condizioni di salute. «Il suo esempio di vita, per ‘intera comunità, è fonte d’insegnamento – hanno fatto sapere gli organizzatori dell’evento – e suscita ancora oggi sentimenti di ammirazione, stima e affetto, come dimostrano le iniziative di fine luglio». La giornata sarà divisa in due momenti distinti ma entrambi culturalmente ricchi e coinvolgenti. La mattina si terrà l’estemporanea di pittura “Premio l’arte di vivere”, mentre la sera ci sarà la messinscena in piazza Calipari di una commedia brillante in due atti dal titolo “Tutta casa e chiesa”.

«Sono già diversi gli artisti che hanno aderito al concorso di pittura che, per l’occasione, sarà accompagnato da speciali laboratori d’arte per ragazzi dai 10 ai 16 anni», hanno precisato gli organizzatori. La compagnia teatrale del regista Saverio Zinna invece, «è alle prese in questi giorni con le prove dello spettacolo e promette di portare in scena un’opera che farà molto ridere e riflettere». Salvatore Manco è stato una figura di spicco nella comunità di San Calogero e la sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile. La partecipazione alla giornata dedicata al memoriale di Salvatore Manco, è aperta a tutti coloro che vogliono rendere omaggio a questo grande uomo e che desiderano trascorrere una giornata all’insegna della cultura e dell’arte.