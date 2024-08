Madre Teresa di Calcutta rivive a Pizzoni: grande successo per il musical della parrocchia

Grande successo ieri sera a Pizzoni per il musical su “Madre Teresa di Calcutta”. In una piazza gremita bambini, ragazzi e adulti della parrocchia, hanno messo in scena il famoso musical di Paulicelli e Castellazzi sulla vita di Madre Teresa. Il musical ha offerto al pubblico segmenti e sentimenti ballati, cantati e recitati di questa piccola donna che è da considerarsi fra le figure più importanti della nostra epoca.



Madre Teresa ha combattuto la povertà con la semplicità. Una povertà non soltanto materiale ma soprattutto spirituale e dl cuore. «La vita è una grande occasione che non va mai sprecata, ci ha insegnato una donna minuta – hanno fatto sapere gli organizzatori dell’evento -, una madre coraggiosa e tenace che ha trascorso la sua lunga esistenza tra i poveri, i malati e tutti i bisognosi. Bravissimi tutti gli attori in scena soprattutto i più piccoli, magistralmente coordinati da Stefania Cristiano e da Mario Francica anche nell’insolita veste di ballerino».