Tropea diventa laboratorio a cielo aperto per gli studenti giapponesi interessati alla sua storia

Tropea si conferma meta ambita non solo per i turisti, ma anche per gli studiosi. In questi giorni, infatti, la cittadina sta ospitando un gruppo di ricercatori giapponesi guidati dal professor Hidenobu Jinnai, impegnati in uno studio approfondito del patrimonio architettonico e antropologico locale. L’iniziativa, promossa grazie alla collaborazione con il professor Rosario Chimirri, docente di Storia dell’architettura presso l’Università della Calabria, ha l’obiettivo di svelare i segreti nascosti della storia millenaria di Tropea che inizia ad attrarre una piccola fetta della comunità accademica giapponese. Gli studiosi nipponici, affascinati dalla bellezza e dalla ricchezza storica della città, si stanno concentrando sull’analisi delle caratteristiche architettoniche dei palazzi storici, delle chiese e dei borghi antichi, cercando di individuare le influenze culturali che hanno plasmato il volto di Tropea nel corso dei secoli.

Ma la ricerca non si limita all’aspetto architettonico. Il gruppo, infatti, si sta interessando anche agli elementi antropologici legati alla storia della città, come le tradizioni, i costumi e i modi di vivere della popolazione locale. L’obiettivo è quello di ricostruire un quadro completo della storia e della cultura di Tropea, valorizzando tutto il suo patrimonio unico. Le Giornate di studio sulla città di Tropea e il territorio sono iniziate il 1 settembre con l’introduzione al progetto di ricerca, a cura del prof. Hidenobu architetto e storico dell’architettura della Hosei University, e del prof. Chimirri che ha curato la parte intitolata “Tropea: città del Mediterraneo, osmosi fra Oriente e Occidente”. Giovedì 5 settembre alle ore 17 all’ex monastero di Santa Chiara si terrà la presentazione dei lavori di gruppo sul territorio tropeano.