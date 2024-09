Tropea, il Galluppi apre le porte alla formazione internazionale con i programmi Erasmus ed eTwinning

L’aula magna del liceo Scientifico “F.lli Vianeo” dell’Istituto d’istruzione superiore “P. Galluppi” di Tropea ha accolto il primo incontro formativo dedicato ai programmi Erasmus+ ed eTwinning per il Piano regionale 2024-2025. All’evento hanno partecipato numerosi docenti provenienti non solo dal Vibonese, ma anche da altre province calabresi, segno di un interesse crescente verso l’internazionalizzazione dell’istruzione. Ad aprire i lavori è stato il dirigente scolastico Nicolantonio Cutuli, che ha sottolineato l’importanza del programma Erasmus, evidenziando il ruolo di Tropea come scuola-polo per il Piano formativo Cal 13. Nel suo intervento, Cutuli ha espresso «grande soddisfazione per la partecipazione attiva dei docenti» e ha auspicato che simili progetti «possano diventare parte integrante della proposta formativa e dei curricula degli studenti».

L’aula magna del liceo Scientifico di Tropea

Per Cutuli, «l’interscambio tra diversi Paesi e scuole rappresenta un patrimonio formativo prezioso per tutti. La condivisione di esperienze e metodologie innovative arricchisce non solo le conoscenze degli studenti, ma offre anche ai docenti l’opportunità di crescere professionalmente e di ampliare la loro visione educativa». A condurre il corso di formazione sono stati gli esperti formatori Clara E. Baez e Domenico Marino, ambasciatori del progetto eTwinning, che hanno illustrato la metodologia e le opportunità offerte dalla piattaforma di scambio educativo. I partecipanti hanno dimostrato un vivo interesse, ponendo domande e condividendo esperienze personali legate ai programmi Erasmus ed eTwinning.

Importante anche la presenza di Nadia Crescente, responsabile dell’Ufficio scolastico regionale Calabria, che ha sottolineato «l’impegno della Regione per promuovere la mobilità e la collaborazione tra le scuole». Insieme a lei era presente anche Rinuccia Barilaro, docente dell’Istituto d’istruzione superiore “P. Galluppi” e referente del progetto, che ha coordinato l’incontro. Questo evento è solo il primo di una serie di iniziative formative previste nel programma. Un ulteriore incontro si è tenuto anche al Liceo “Raffaele Lombardi Satriani” di Petilia Policastro ed anche all’Istituto comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Spezzano Albanese. Fino novembre sono previsti anche incontri in videoconferenza, ed il percorso si concluderà poi il 9 maggio 2025, in occasione della Giornata dell’Europa e del Twinning Day.