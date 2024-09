Maria Folino Murmura entra a far parte dell’Unione Insigniti al Merito della Repubblica Italiana di Vibo Valentia

L’avvocato Maria Folino Murmura, consorte del compianto Senatore Antonino Murmura, è entrata a far parte della prima Sezione U.I.R. (Unione Insigniti al Merito della Repubblica Italiana) di Vibo Valentia. Maria Folino Murmura è stata ben felice di aderire al sodalizio degli Insigniti al Merito della Repubblica costituito il 6 settembre scorso. Obiettivo della fondazione quello di sostenere e favorire i principi fondanti dello Stato repubblicano delineato dalla Costituzione italiana con impegno reale nei diversi settori dello Stato Sociale, delle professioni, della ricerca, della cultura e delle Arti, nell’azione sociale e umanitaria.

«Maria Folino Murmura – è scritto nel comunicato stampa – ha dedicato gran parte del suo tempo e delle sue risorse alla beneficenza e all’aiuto sociale con iniziative volte a sostenere comunità svantaggiate non solo della nostra regione, promuovendo attività culturali e sostegno a progetti di sviluppo delle Arti». Apprezzata musicista con una brillante carriera concertistica, è stata anche titolare della Cattedra di Storia della Musica ed Estetica Musicale presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Molto stimata come scrittrice, Maria Folino Murmura ha al suo attivo diverse pubblicazioni che hanno trovato il plauso del mondo letterario.

La sezione vibonese dell’Unione Insigniti al Merito della Repubblica Italiana, guidata da Gaetano Paduano, promuove i valori patriottici e contribuisce allo sviluppo artistico, culturale e civile dei cittadini, diffondendo i principi della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani. «Con l’iscrizione tra i propri Soci di Maria Folino Murmura, la prima Sezione dell’Unione Insigniti al Merito della Repubblica Italiana – afferma Gaetano Paduano – non può che arricchirsi di una persona illustre che da sempre ne ha condiviso i valori fondativi, facendone anzi un “credo” nella sua vita trascorsa accanto ad un uomo altrettanto illustre, il senatore Antonino Murmura, lavorando per la città di Vibo Valentia e per il suo territorio senza mai risparmiarsi e portandola nell’ultimo ventennio degli anni novanta a diventare il fiore all’occhiello di quella Calabria che da sempre considerata la “Cenerentola d’Italia” ha vissuto, anche per merito loro, momenti di gloria. A Maria Folino Murmura presidente anche della Fondazione intitolata al compianto marito Antonino Murmura gli auguri di benvenuta nell’UIR “UNIONE INSIGNITI Ordine al merito della Repubblica Italiana».