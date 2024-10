TropeArte Plein Air Festival 2024, più di 70 artisti da tutto il mondo per l’evento dedicato a Escher

In un’armonia di creatività e di colori, ma anche di tante emozioni, è giunta al termine la seconda edizione del TROPEArte Plein Air Festival. Si è svolto nella Perla del Tirreno dall’8 al 17 ottobre, seguendo la tradizione di maestri locali come il pittore tropeano Albino Lorenzo, il TROPEArte Plein Air Festival 2024 è stato arricchito da numerose attività e, in particolare, il programma di quest’anno è stato ispirato all’artista olandese MC Escher che, viaggiando in Calabria tra il 1930 ed il 1931, visitò diversi e suggestivi borghi e fu affascinato dalla luce e dal sole della Calabria, ma anche dalle architetture geometriche dei paesaggi, dalle costruzioni verticali sulle rocce e dagli strapiombi sul mare. Tra l’altro, oltre a far nascere una serie di significative opere d’arte, MC Escher creò anche una litografia dove si può ammirare la città di Tropea che è arroccata sulla scogliera.

Questa seconda edizione del festival, ha registrato l’adesione di oltre settanta artisti, con la presenza di pittori che sono arrivati dall’Italia, ma anche dagli Stati Uniti, dall’Argentina, dalla Germania, dall’Olanda, dalla Polonia, dalla Francia, dall’Austria, dall’Ucraina e dalla Russia. Tutti gli artisti hanno individuato dei punti in cui eseguire un dipinto, immortalando la bellezza di Tropea nelle loro tele e ispirandosi proprio allo stile artistico di MC Escher. Molto belle e coinvolgenti, sono state tutte le attività che ha proposto il TROPEArte. Tra queste c’è quella che è stata programmata il 10 ottobre, dove tutti gli artisti hanno potuto visitare i campi di cipolla, gestiti dalla Boutique della Cipolla Rossa. Nella stessa giornata, tra l’altro, è stata messa in programma anche una ricca degustazione presso la Cantina Marchisa.

Il giorno successivo, invece, gli artisti hanno preso parte ad una lezione di cucina che si è svolta nel giardino del Palazzo Toraldo e che è stata organizzata da Nicola Giuditta, responsabile di “Studio Italiano Tropea”, in collaborazione con la cuoca Marianna Giuditta. Sempre nel corso dell’undici ottobre, inoltre, gli artisti hanno partecipato ad un tour che si è sviluppato tra le vie antiche di Tropea, guidati dallo storico Dario Godano dell’associazione “Libertas” e da Francesco Femia che ha tradotto tutte le spiegazioni in lingua inglese. Al contempo, ha avuto un ottimo successo anche l’iniziativa dei laboratori di disegno e di pittura del TROPEArte Junior, arricchita dalla presenza di diversi bambini che, con tutta la loro voglia di mettersi in gioco, hanno riprodotto la caratteristica Cattedrale di Tropea. Curati dalla bravissima maestra Pasqualina Del Mastro, i laboratori sono stati anche rivolti ad un gruppo che fa parte del progetto “Il Giardino di Persefone” e ai ragazzi diversamente abili dell’associazione “Le Stelle del Faro” di Ricadi. Apprezzatissima e attesa da tanti amanti dell’arte, è stata anche l’esposizione di tutti i dipinti che gli artisti hanno realizzato, svolta il 13 ottobre presso Palazzo Santa Chiara e a partire dalle ore 19:00. Ha registrato un ottimo successo anche il workshop, organizzato a Palazzo Santa Chiara. Curata dall’artista Carmela Bueti, quest’attività del festival ha dato vita ad un momento davvero unico e speciale; ovvero, ad un’opera collettiva che è stata preparata su un’unica e grande tela. Infatti, con l’utilizzo dello stucco e di colori acrilici, gli artisti si sono sentiti di esprimere la propria emozione, proiettandola su tela e in maniera del tutto condivisa. Lo scopo del festival rimane quello di promuovere l’arte, conoscendo altri artisti o chi ha la passione per l’arte. TROPEArte Plein Air Festival è un’iniziativa aperta a tutti gli appassionati di arte e di tecniche visive, non è prevista una giuria o un premio finale, ma solo partecipazione e creatività.

Gli organizzatori del festival, inoltre, ringraziano il Comune di Tropea, la Pro Loco di Tropea e l’associazione “Libertas” per aver patrocinato l’evento, ma anche gli sponsor Boutique della Cipolla Rossa, Il Giardino di Persefone, Marchisa, Collia Cornici, La Fenice e Quei Bravi Ragazzi per il sostegno che hanno offerto a quest’iniziativa. Il festival è stato organizzato e promosso da: Renato Marvasi, Direttore, da Pasqualina Del Mastro, Direttrice del TROPEArte Junior; da Patrizia Fortunato, Public Relations Manager; da Claudia Schopf, Exhibition Curator; da Giuseppe Murdaca, Social Media Manager; da Caitlin Werrell, Fondatore e Consigliere; da Francesco Femia, Fondatore e Consigliere.