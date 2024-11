International cosmic day, gli studenti del Liceo scientifico di Tropea pronti a esplorare il mondo della fisica

In occasione della Giornata internazionale dei raggi cosmici, i ragazzi potranno confrontarsi con ricercatori e accademici nonché seguire seminari e sperimentare il metodo scientifico

Il 26 novembre 2024, si svolgerà la 13esima edizione dell’International cosmic day (Icd), una giornata dedicata alle particelle cosmiche che attraversano costantemente il nostro pianeta. L’iniziativa coinvolge oltre 100 scuole, università e istituti di ricerca in 24 paesi e offre ai giovani l’opportunità di esplorare il mondo della fisica delle Astroparticelle, confrontarsi con scienziati e coetanei da tutto il mondo, e sperimentare in prima persona il metodo scientifico. Al Liceo scientifico di Tropea le attività si terranno nell’aula magna e coinvolgeranno gli studenti delle classi seconde e terze.

Il programma della giornata sarà articolato in:

Seminari introduttivi : i ragazzi seguiranno lezioni interattive con i ricercatori dell’Infn di Milano, per comprendere l’origine, la composizione e lo spettro energetico dei raggi cosmici, nonché le loro interazioni con la materia ordinaria.

: i ragazzi seguiranno lezioni interattive con i ricercatori dell’Infn di Milano, per comprendere l’origine, la composizione e lo spettro energetico dei raggi cosmici, nonché le loro interazioni con la materia ordinaria. Campagna di misure : sotto la guida del professor Fiamingo e della professoressa Delfino, gli studenti avvieranno misurazioni sperimentali utilizzando strumentazione specifica: il MoCRiL e il Cosmic Hunter.

: sotto la guida del professor Fiamingo e della professoressa Delfino, gli studenti avvieranno misurazioni sperimentali utilizzando strumentazione specifica: il MoCRiL e il Cosmic Hunter. Sfida interattiva su Kahoot : un quiz tematico per consolidare le conoscenze acquisite in modo divertente e competitivo.

: un quiz tematico per consolidare le conoscenze acquisite in modo divertente e competitivo. Collegamento internazionale: alle ore 13:00, gli studenti si collegheranno via Zoom con il Desy di Amburgo e le università di Great Bay (Cina), Kenyatta University (Kenya) e Chongqing University (Cina). Durante il collegamento, gli studenti Carbone Mia e Rizzo Antonino presenteranno i dati raccolti durante la mini scuola di fisica, tenutasi presso l’Università della Calabria nel maggio 2024. Le misurazioni, effettuate in alta montagna, saranno illustrate e condivisi insieme ai risultati ottenuti.

La giornata si concluderà con la redazione di un articolo scientifico, che documenterà i dati raccolti e l’esperienza svolta, evidenziando l’importanza della collaborazione internazionale in ambito scientifico.

Il professor Giuseppe Fiamingo, referente Infn-ocra e promotore dell’iniziativa, ha espresso ringraziamenti all’indirizzo del dirigente scolastico Nicolantonio Cutuli e del Dipartimento Scientifico del Liceo Scientifico di Tropea per aver accolto con entusiasmo questa prestigiosa opportunità formativa. Un ringraziamento speciale anche per il professor Marco Schioppa dell’Università della Calabria e Infn, il cui supporto scientifico e organizzativo è stato fondamentale per la riuscita del progetto.

La Giornata internazionale dei raggi cosmici è un’iniziativa del Desy, in collaborazione con l’International Particle Physics Outreach Group (Ippog) e numerosi network e partner nazionali e rappresenta un’occasione unica per avvicinare i giovani al mondo della scienza, stimolando curiosità, competenze analitiche e la capacità di lavorare in un contesto globale, oltre ogni confine geografico e culturale.