Mileto: tra storia, fede e cultura l’immersione dei Maestri del Lavoro nell’illustre trascorso normanno della città

“Conosci_Amo Mileto”. Questa il titolo dell’interessante iniziativa culturale con cui il Consolato provinciale di Vibo Valentia della Federazione nazionale Maestri del Lavoro presieduto da Rosario Paolì ha permesso ai propri iscritti, e non solo, di toccare con mano il glorioso trascorso storico della cittadina normanna. La giornata “Tra storia, fede e cultura” è iniziata con l’immancabile visita guidata al Parco archeologico medievale della Mileto antica, abbandonata in seguito al terremoto che nel 1783 rase al suolo diversi abitati calabresi. Il sito intitolato al vescovo Antonio Maria De Lorenzo contiene ancora oggi importanti testimonianze della città nell’XI secolo elevata da Ruggero I D’Altavilla a capitale della propria contea normanna, nell’ambito del processo di conquista e rilatinizzazione del meridione d’Italia – all’epoca sotto il dominio bizantino nella parte peninsulare e musulmano in quella insulare – intrapreso congiuntamente al fratello Roberto il Guiscardo e in accordo con l’allora Papa Niccolò II.

La visita all’unico parco archeologico medievale della Calabria è iniziata dalla collina che ospita i ruderi dell’abbazia intitolata alla Santissima Trinità, utilizzata da Conte Ruggero come proprio mausoleo di famiglia. Tra i resti dell’imponente struttura ecclesiastica a illustrare il tutto ci ha pensato l’architetto e membro del direttivo della locale associazione turistica Pro Loco Francesco Gangemi. L’immersione nel glorioso trascorso normanno di Mileto è proseguita nel nuovo abitato, realizzato all’indomani dell’evento tellurico del XVIII secolo a due chilometri di distanza dal vecchio sito. Nell’attuale città i partecipanti al tour culturale hanno potuto visitare la maestosa basilica cattedrale, chiesa madre della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, e il vicino Museo nazionale, vero scrigno di preziosi capolavori storico-artistici e archeologici che hanno permesso ai presenti di intraprendere una sorta di avvincente viaggio a ritroso nel tempo di oltre mille anni. L’iniziativa “Conosci_Amo Mileto” è stata organizzata dal Consolato provinciale dei Maestri del Lavoro in sinergia con l’amministrazione comunale e la Pro Loco. Tra i presenti, anche il sindaco Salvatore Fortunato Giordano e il presidente dell’associazione turistica Rosario Tomeo.