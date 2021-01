Vibo, un bando per l’affidamento del Parco archeologico urbano

Pubblicato l’avviso pubblico sul sito del Comune per la selezione di un'associazione, senza scopo di lucro, per lo svolgimento delle attività di custodia e promozione della città di Hipponion-Valentia

Promosso dal Comune di Vibo Valentia, su approvazione della “Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria” e la Provincia di Vibo Valentia, è stato pubblicato sul sito del Comune l’avviso pubblico per la selezione di una associazione, senza scopo di lucro per lo svolgimento delle attività di custodia, manutenzione, fruizione, valorizzazione e promozione del parco archeologico urbano della città di Hipponion-Valentia.

“Importante passo in avanti per rendere fruibili i parchi archeologici con una mappatura ben precisa e ancor di più mettere a punto quello che era nei nostri programmi, incentivare il turismo culturale in una città come Vibo, prezioso scrigno tra mito, storia e cultura, grazie al vastissimo patrimonio che può vantare e che si vuole riportare alla luce – sottolineano il sindaco Maria Limardo e l’assessore alla Cultura Daniela Rotino – ma anche realizzare azioni di tutela e valorizzazione dei siti archeologici e rafforzare nei cittadini vibonesi il senso di appartenenza al territorio e alla storia della città. Per le modalità e i requisiti si rimanda al bando pubblicato, in ogni caso l’amministrazione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e informazioni”.

La selezione delle domande pervenute, con termine di scadenza il 4 febbraio, sarà effettuata da una Commissione Tecnica appositamente individuata e nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di interesse. Oltre alla verifica dei requisiti di partecipazione, la commissione valuterà sia i curricula dei soggetti richiedenti, sia le proposte progettuali migliorative e integrative presentate, secondo i criteri e i parametri previsti nell’avviso.