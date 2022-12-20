Dalle mostre di presepi a quelle fotografiche, e poi il presepe vivente, giornate dedicate ai bambini e agli anziani

L’accensione dell’albero di Natale e l’apertura della mostra fotografica a cura dell’associazione Officina fotografica aprono il calendario eventi a Briatico. Si tratta di un programma pensato per le festività natalizie promosso dal Comune in sinergia con la Pro loco e con la partecipazione di alcune associazioni attive sul territorio. Gli eventi messi in campo puntano a coinvolgere le diverse fasce della popolazione, famiglie, bambini e anche anziani. Il 21 dicembre sarà la volta di “Parole in concerto con Celeste Satrino” e reading liriche e poesie a cura di Giuseppina Prostamo (ore 18.00, centro polifunzionale). Per l’occasione prevista l’apertura della mostra di presepi artistici e altre opere “Natale in arte”. Il 23 dicembre sarà la volta di Artisti for Christmas, la stella di Natale di Teresa Averta (15.30), prevista animazione e zampognari per le vie del borgo. Il 26 dicembre, sarà la volta del villaggio di Babbo Natale (piazza IV Novembre, 15.30). [Continua in basso]

Il 28 dicembre, poi, c’è “Aspettando il Natale”, presepe vivente a San Costantino, associazione “Dopo mamma e papà”. Il 29 dicembre, al centro polifunzionale la presentazione del libro di Rosario Rito con la partecipazione di Anna Barbato, argento nel triathlon classe ptvi alle paralimpiadi di Tokyo 2021. A seguire, festa dell’anziano presso l’oratorio San Nicola. Sarà dedicata ai più piccoli la giornata del 30 dicembre con la festa in piazza a cura dell’associazione Ape maia, piazza IV Novembre, dalle ore 15.30. Il 4 gennaio, tombola a San Costantino di Briatico nell’ex scuola elementare con l’associazione Dopo mamma e papà. Il 6 gennaio, arriva la Befana, alle 15.30 appuntamento in piazza IV Novembre.

