Si potranno donare più testi, prendendone in cambio uno. Quelli raccolti andranno poi in beneficienza

“Libri in MoVimento”. È questo il titolo dell’iniziativa voluta dagli attivisti del Movimento 5 stelle che si terrà domani, 21 gennaio, alle 16:30 su corso Vittorio Emanuele III, sotto la sede della forza politica. Per l’occasione verrà effettuata una raccolta di testi, ovvero chiunque lo vorrà potrà donare dei libri e prenderne, eventualmente, in cambio uno. I libri raccolti saranno poi donati in beneficenza. «Il MoVimento 5 stelle – è scritto in nella nota con cui gli attivisti annunciano l’iniziativa – crede fortemente nel valore nella cultura; crede, come ebbe a dire l’indimenticato direttore d’orchestra, Claudio Abbado, che “la cultura ci permette di distinguere tra il bene e il male, di giudicare chi ci governa. La cultura salva“».

LEGGI ANCHE: “Un mendicante di felicità”, a Vibo il libro sugli studi in onore di monsignor Rimedio

Mongiana, un libro per ogni alunno: il dono di Natale dell’amministrazione comunale