Sviluppo, il sottosegretario Nesci incontra i sindaci del Vibonese

“Nella mattinata odierna ho incontrato i sindaci di Drapia, Mileto, San Costantino Calabro, Ionadi, Filandari e Francica, nonché una rappresentanza del Comune di Ricadi, e ho avuto l’occasione di visitare le eccellenze culturali del Museo statale e del Parco archeologico di Mileto”. Lo rende noto il sottosegretario per il Sud e la Coesione territoriale, Dalila Nesci, in missione in Calabria. “Nel pomeriggio – aggiunge la Nesci – incontrerò il sindaco di Zambrone e la sua giunta, nonché le rappresentanze comunali di Zaccanopoli, Zungri e Parghelia per un confronto sulle esigenze e le opportunità del nostro territorio.



La missione continuerà domani, quando ho in programma di incontrare i sindaci di Briatico e Cessaniti, il presidente del Consorzio di Bonifica di Vibo Valentia, nonché i rappresentanti del Consorzio di Bonifica Tirreno-Reggino e del coordinamento associazioni ‘Progetto Città della Piana’ con cui effettuerò un sopralluogo sulla diga di Castagnara del fiume Metramo, per valutare i possibili impieghi ad uso irriguo, potabile, energetico nonché antincendio, di una infrastruttura che ha grandissime potenzialità per la collettività della Piana di Gioia Tauro, ultimata ma rimasta inutilizzata ormai da trent’anni”.