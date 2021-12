Rombiolo: buoni spesa e riduzione della tassa sui rifiuti, al via le domande

Le misure riservate alle famiglie in difficoltà economica. Ecco chi ne potrà beneficiare e come presentare la domanda

Al via a Rombiolo le domande per l’ottenimento di buoni spesa e sostegno al pagamento dei canoni di locazione e utenze domestiche. Le domande dovranno essere presentate entro il 16 dicembre in Comune. Il modulo (scaricabile anche dal sito dell’Ente) dovrà essere consegnato a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente o tramite i seguenti indirizzi

pec: protocollo.rombiolo@asmepec.it;

e-mail: vigilanza@comune.rombiolo.vv.it.

Sostegno alimentare

Per il sostegno alimentare potranno beneficiare degli aiuti le famiglie residenti nel Comune di Rombiolo con Isee in corso di validità non superiore ai 6mila euro. I componenti del nucleo familiare non devono essere percettori di reddito derivante da fonti di sostegno pubblico (naspi, rem, tirocini di inclusione sociale, ecc). Il contributo sarà erogato sotto forma di buono dal valore di 10 euro: 70 euro per un componente familiare, da 2 a 4 componenti 140 euro, 210 euro oltre 5 componenti.

Riduzione Tari

Della riduzione della tassa sui rifiuti (Tari) ne potranno beneficiare le famiglie residenti nel comprensorio di Rombiolo con reddito basso.