Sviluppo: il Gal “Terre Vibonesi” pronto a finanziare 25 progetti

È online sul sito web del Gal “Terre Vibonesi” la graduatoria provvisoria della misura 4.1.1 di “Sostegno agli investimenti per le aziende agricole”. In attesa del documento definitivo sono stati giudicati ammissibili complessivamente 25 progetti, per un totale di 850mila euro di risorse impegnate. Il consiglio di amministrazione si è riservato di procedere, con la contestuale approvazione della graduatoria definitiva e al termine del processo di verifica da parte della Regione Calabria, di finanziare tutte le domande di sostegno ritenute ammissibili e finanziabili, attraverso le risorse aggiuntive previste per il periodo di transizione 2021/2022.



«Gli esclusi – fa sapere il presidente del Gal Vitaliano Papillo – che lo ritenessero, o anche gli ammessi che non ritenessero congrui il punteggio o/e la somma ritenuta finanziabile rispetto a quella richiesta, potranno presentare istanza di riesame entro 15 giorni a partire da oggi. Ancora una volta, in un periodo che continua a non essere dei migliori, immettiamo importanti risorse nel tessuto economico, fornendo ossigeno al territorio vibonese e a chi crede nelle proprie idee per risollevarlo».