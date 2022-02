Pnrr, Cessaniti presenta progetti per il ripristino di due strade comunali

Con delibera di giunta, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Mazzeo, ha approvato due progetti di fattibilità tecnica-economica relativi a interventi di messa in sicurezza dei tratti di strada Piana Pugliese-Favelloni, e Piana Pugliese-Mantineo.

La somma complessiva è di 1 milione di euro, 500mila euro ciascuno: «Si tratta di progetti che avevamo presentato alla Regione nel 2015 ma, purché ritenuti validi, l’Ente non aveva stanziato risorse. Adesso – spiega il primo cittadino – con le risorse provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, si dà la disponibilità ai Comuni di intervenire in situazioni di grave dissesto idrogeologico. Quelle del Pnrr – dice il sindaco Mazzeo – sono risorse di peso ma richiedono un lavoro tecnico importantissimo da parte degli enti. Basta poco, una svista, un documento mancante e si perdono fondi».

I progetti per le due stradi comunali

In merito alla strada Piana Pugliese-Favelloni, si è stilato un programma per tamponare la degradazione del suolo. Sono previsti interventi sul ponte, la creazione di cunette, muretti e sbocchi d’acqua nonché un allargamento di carreggiata. Altro lavoro riguarderà l’arteria sul versante che dalla frazione Mantineo muove verso Triparni e Vibo. Qui la situazione è ancora più urgente perché la strada è interrotta, impraticabile. Pertanto i residenti, che utilizzavano la stradina, per raggiungere Vibo città, da tempo non ne possono usufruire: «Ci auguriamo che i progetti vadano in porto, da parte dell’amministrazione e dei tecnici del Comune c’è massimo impegno per non perdere questa occasione», conclude il sindaco Mazzeo.