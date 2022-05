Oltre 42 tonnellate di cipolla per i panini McDonald’s: la rossa di Tropea riscuote successi

La cipolla rossa di Tropea partecipa al successo di McDonald’s. La linea di panini premium, ideata in collaborazione con il noto volto tv Joe Bastianich, si riconferma una delle più amate, con 78 milioni di prodotti venduti dalla prima edizione, di cui 13 milioni solo nei primi quattro mesi di quest’anno. Un binomio di gusto e prodotti di eccellenza che – si evidenzia in una nota stampa – valorizza il territorio e la filiera agroalimentare italiana. Per parlare di made in Italy e qualità, si è tenuta nelle scorse ore a Roma una tavola rotonda che ha coinvolto Dario Baroni, amministratore delegato di McDonald’s Italia, Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche Agricole e Forestali, Mauro Rosati, direttore di Qualivita, Cesare Baldrighi, presidente di OrigIn Italia e Joe Bastianich, imprenditore e testimonial della linea My Selection. [Continua in basso]

La cipolla rossa di Tropea nella linea burger

Presenti anche i cinque Consorzi di tutela i cui ingredienti sono protagonisti della linea di burger lanciata nel 2022, i cui rappresentanti hanno illustrato caratteristiche e qualità del proprio ingrediente insieme a Joe Bastianich e Mauro Rosati: Filippo Saporito, presidente Jre – Jeunes Restaurateurs d’Europe, per l’Asiago dop, Natale Santacroce, presidente Giovani imprenditori vibonesi e Brand ambassador per la Cipolla rossa di Tropea Calabria Igp, Novella Bagna, docente di analisi sensoriale e membro degli Assaggiatori italiani balsamico per l’aceto balsamico di Modena igp, Walter Filiputti, autore di opere sulla cucina e sul vino e docente universitario presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Milano, per il Montasio dop e Paolo Tezzele, ambasciatore del gusto per i prodotti altoatesini, per la mela Alto Adige igp. Una preziosa occasione di confronto, di scoperta del territorio e di valorizzazione dei suoi prodotti. [Continua in basso]

42 tonnellate di cipolla di Tropea

Per l’edizione My Selection di quest’anno – si rimarca in un comunicato- sono state acquistate circa 580 tonnellate di prodotti certificati: 111 tonnellate di Asiago dop, 42 di Cipolla rossa, 14 di Aceto balsamico, 400 di Montasio dop e 14 di purea di mele Alto Adige. Numeri che sanciscono la volontà dell’azienda di continuare ad investire sul territorio. Ogni anno McDonald’s acquista oltre 100 mila tonnellate di prodotti provenienti dalla penisola, con un investimento diretto di quasi 240 milioni di euro; una crescita che, rispetto al 2020, si traduce in +20% di investimenti nell’agroalimentare del nostro Paese.