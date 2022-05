Al Comune di Vibo apre lo sportello informativo di Fincalabra: aiuti alle imprese – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Apre al Comune di Vibo Valentia lo sportello informativo di Fincalabra, uno strumento a supporto delle piccole e medie imprese. Questa mattina a Palazzo Lugi Razza la firma della convenzione tra il sindaco Maria Limardo e il presidente di Fincalabra Alessandro Zanfino, alla presenza tra gli altri dell’assessore allo Sviluppo economico ed attrattori culturali della Regione Calabria Rosario Varì, del presidente di Confindustria Vibo Rocco Colacchio e del segretario generale della camera di commercio vibonese Bruno Calvetta. [Continua in basso]



L’obiettivo è dunque quello di creare un contatto diretto con il territorio e di offrire supporto informativo ed assistenza tecnica ai cittadini, in particolare ai giovani ed alle piccole e medie imprese operanti sul territorio per la creazione di imprese e di nuova occupazione. Per il primo cittadino si tratta di «un ulteriore percorso di crescita per il vibonese. Abbiamo chiesto e ottenuto – ha affermato Maria Limardo – uno sportello di Fincalabra qui a Vibo, così da avere un sostegno concreto rivolto alle attività produttive del territorio». La sede è ubicata accanto all’ufficio del sindaco, al primo piano di Palazzo Luigi Razza.



A spiegare nel dettaglio la finalità dello sportello è stato il presidente Zanfino: «Dopo la fase pandemica che ha paralizzato l’economia, lo sportello è un segnale di ripartenza, e vuole altresì testimoniare la vicinanza sia di Fincalabra che della Regione Calabria, verso un territorio importante come il Vibonese. Tra i bandi attivi, il presidente di Fincalabra ha ricordato quello rivolto all’inclusione sociale, all’ingegneria finanziaria, il fondo Calabria competitiva, il bando per l’artigianato e quello sulle attività sportive e turistiche. Basta cliccare sul nostro sito per vedere tutte le possibilità che offriamo alle imprese».

L’assessore Varì ha definito lo sportello il braccio operativo della Regione Calabria: «Si tratta – ha detto – di un ufficio di prossimità della Regione Calabria che attraverso Fincalabra assiste e incentiva la creazione di nuove attività imprenditoriali». Uno strumento rivolto non solo alle imprese, ma anche alle pubbliche amministrazioni», ha sottolineato. «Con la legge regionale 43 del 2021 questo Ente – ha concluso Varì – potrà infatti supportare le pubbliche amministrazioni attraverso l’attuazione di programmi volti allo sviluppo del territorio, in particolare, ma non solo, nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Articoli correlati