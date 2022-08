Tirocinanti, Lo Schiavo e Mammoliti: «È ora di stabilizzarli dopo anni di promesse»

Impegnare la Giunta regionale ed il presidente della Regione Roberto Occhiuto affinché «si attivino e sostengano la stabilizzazione dei tirocinanti», trasformando «i tirocini in contratti di lavoro subordinato attraverso il coinvolgimento di Anci e ministeri competenti». È questo l’obiettivo della mozione congiunta presentata dai consiglieri regionali Antonio Lo Schiavo e Raffaele Mammoliti, avente ad oggetto la stabilizzazione dei lavoratori tirocinanti calabresi della Pubblica amministrazione. [Continua in basso]

«Migliaia di tirocinanti calabresi – premettono Lo Schiavo e Mammoliti – svolgono servizio nella Pubblica amministrazione: in Tribunali, scuole, beni culturali e Comuni; sono nella fattispecie lavoratori precari, senza un regolare contratto di lavoro, che svolgono prestazioni e servizi indispensabili al funzionamento delle Istituzioni. A loro sono stati promessi da anni percorsi di formazione e di qualifica, di durata annuale, in grado di offrire maggiori opportunità lavorative a cui sarebbero seguiti ulteriori percorsi di perfezionamento ma nonostante il loro decisivo contributo al servizio della Pa, questi lavoratori hanno continuato a mantenere uno stato di precarietà inaccettabile, conclamato dal fatto che non esiste in loro favore nessun trattamento previdenziale e contributivo».

I consiglieri regionali rilevano, inoltre, che «la Regione Calabria ha utilizzato il personale in questione attraverso la formazione, on the job, oltre misura, continuando a svolgere l’attività lavorativa, senza aver ottenuto un vero contratto, lavorando, si può dire, “in nero” per lo Stato».