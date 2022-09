Sant’Onofrio, continua l’iter per la riqualificazione del nido dopo i 600mila euro di fondi

Continua l’iter per la riqualificazione della scuola dell’infanzia a Sant’Onofrio. Il Comune aveva ottenuto un finanziamento da 600mila euro relativamente all’intervento di riqualificazione dell’asilo nido comunale in via Melissandra. I fondi erano stati presi in considerazione nel piano triennale delle opere pubbliche, con delibera di giunta datata 2 febbraio 2022: «Tra poche settimane – specificano gli amministratori- sarà messa a bando la gara per la progettazione e i lavori». Più nel dettaglio la compagine politica guidata dal sindaco Antonino Pezzo tiene a specificare: «La realtà dei fatti è che l’asilo nido comunale verrà fra non molto riqualificato e poi, dopo tanto, finalmente aperto ai nostri bambini. Non sono promesse, sono fatti documentati».