Zungri, il Comune cerca quattro addetti per il Museo della civiltà contadina

Il Comune di Zungri ha avvito una procedura per la selezione di quattro addetti alla gestione e conservazione, controllo ticket del Museo della civiltà contadina e rupestre e per la formazione di una graduatoria di volontari-addetti. «Lo scorrimento – si legge nell’avviso- avverrà in ordine di punteggio acquisito fino al numero di addetti ritenuto necessario dall’amministrazione comunale al fine di garantire l’efficienza del servizio di accoglienza, ciò in base alle effettive necessità e in funzione dei flussi di turisti e visitatori che si registrano nei vari mesi della stagione turistica». I selezionati dovranno «svolgere attività di controllo, di gestione, di presentazione dei reperti in arredo del museo nonché illustrazione del percorso logistico dell’insediamento rupestre in favore dei visitatori». Si dovranno occupare della cura e pulizia dei reperti, sale espositive, servizi e area ingresso». Dovranno infine procedere alla rendicontazione finale delle attività svolte nell’ambito della gestione del sito. [Continua in basso]

I volontari dovranno garantire, «a turnazione, la presenza giornaliera nel Museo sia in orari antimeridiani che pomeridiani, a copertura dell’intera giornata di apertura. Le turnazioni verranno stabilite in base agli orari di apertura e chiusura, differenziati in mesi estivi e mesi invernali, per come stabilito dall’amministrazione comunale». In più «dovranno fornire un recapito telefonico e garantire la disponibilità a partecipare ad eventi e iniziative anche in orario serale ed in giorni festivi». L’incarico relativo al bando avrà la durata di 8 mesi. È consentita la proroga dell’incarico nonché lo scorrimento della graduatoria.

Il compenso per la prestazione, a titolo di rimborso spese, «sarà pari ad 625,00 euro mensili lordi». Le domande di partecipazione alla selezione, «redatte in carta libera, ed il curriculum vitae in formato europeo, dovranno essere recapitate presso l’ufficio protocollo di questo Comune – entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 6 aprile 2023, a pena di esclusione». Le istanze dovranno essere prodotte a mezzo raccomandata, con pec protocollo.zungri@asmepec.it o a mano presso l’ufficio protocollo.

