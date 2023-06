South Innovation, al via il grande evento per il rilancio del Mezzogiorno

Ha avuto inizio a Maida, nel Catanzarese, la nuova edizione di “South Innovation”, promossa e organizzata da Entopan. Un’niziativa che punta ad uno sviluppo innovativo attraverso il contributo di personalità di primo piano come Paolo Gentiloni, commissario per l’Economia Commissione Europea, Giosy Romano, commissario straordinario del Governo Zes Campania e Calabria, Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e vice presidente del Consiglio, Maria Grazia Falduto direttore generale Diemmecom–Pubbliemme, Paola Bottero, direttore Strategico ViaCondotti21–Pubbliemme. «Siamo molto felici per la qualificata e numerosa partecipazione, questa è in qualche modo un’anteprima della comunità che speriamo popolerà l’hub quando tra qualche mese sarà completato a testimonianza che è possibile da Sud attrarre grandi player nazionali e internazionali, convincerli che nel Sud non solo si può ma si può fare innovazione in maniera ancora più efficace di quanto lo si possa fare altrove perché la storia ci insegna che la vera innovazione si sprigiona nei territori cosiddetti marginali dove la creatività può farsi spazio e crescere senza essere sopraffatta dall’ansia della quotidianità incalzante», così Francesco Cicione, founder e presidente Entopan, provider integrato di innovazione che da oltre 20 anni opera per favorire un approccio multidisciplinare ai temi dell’innovazione territoriale, sociale e tecnologica.

Maria Grazia Falduto, direttore generale Diemmecom–Pubbliemme, nel suo intervento ha parlato di come investire nel capitale umano sia la chiave per la crescita di un territorio. «La nostra storia è iniziata come una piccola realtà, nel 2013, con l’adozione di un piano industriale sviluppato su un arco di cinque anni. Abbiamo cercato di avviare un percorso di crescita e oggi siamo un polo di eccellenza del Sud Italia», ha detto. Continua a leggere su LaC News24

