Vibo, LaC incontra l’ex direttore di Repubblica.it Giuseppe Smorto -Video

«Ho preso appunti anche io, perché in questi due giorni da voi ho imparato tanto». Giuseppe Smorto – direttore di Repubblica. it per 13 anni, dal 2003 al 2016 – rovescia la prospettiva e lascia il suo auditorio con un saluto lusinghiero, a testimoniare l’autentico confronto che si è sviluppato durante il corso di formazione che lo ha visto protagonista a LaC. Due le sessioni organizzate dalla società editoriale Diemmecom per i giornalisti delle testate calabresi del Gruppo: LaCNews24. it, Il Reggino.it, IlVibonese.it, CosenzaChannel.it e Catanzarotv.it. La prima sessione – dedicata ai direttori, vicedirettori e capiredattori – ha consentito ieri di focalizzare le dinamiche editoriali moderne, indagando in particolare le tendenze dell’informazione online, anche in relazione alle piattaforme social. Grande spazio è stato dedicato alle regole deontologiche della professione giornalistica che, oggi più che in passato, richiedono maggiore attenzione, competenza e onestà intellettuale per essere rispettate, a causa di una competitività sempre più incalzante che impone all’informazione tempi strettissimi. Continua a leggere su LaCnews24.it

