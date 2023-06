Agricoltori senz’acqua nel Briaticese, La Gamba (Pd): «Inaccettabile non riuscire a trovare soluzioni»

«Non può e non deve rimanere inascoltato il grido d’ aiuto che in queste ore i produttori del comparto della cipolla del territorio del comune di Briatico, stanno elevando e urlando con tutte le loro forze al mondo delle istituzioni, ai soggetti deputati alla loro tutela a tutti quelli di dovere». Massimo La Gamba, euroconsulente, commercialista nonché componente direzione provinciale del Partito democratico Vibo Valentia interviene sulla vicenda che coinvolge decine e decine di aziende del Briaticese messe in ginocchio dalla carenza idrica causata dall’impossibilità di usufruire dell’impianto Murria.

La Gamba, dopo l’ennesimo appello dei produttori, rimarca: «Richiedono aiuto a tutti, e tutti abbiamo il dovere di rispondere, ognuno per come può deve contribuire a tendere la mano, occorre essere sensibili, esprimere solidarietà, bisogna collocarsi in un atteggiamento di urgente operatività attraverso l’espressione materiale di gesti concreti. Qualcuno tra essi, in una dimensione di cronica disperazione urla sui social: “Ci stiamo spegnendo giorno dopo giorno- aiutateci“. In realtà non si stanno spegnendo i circa 40 agricoltori e imprenditori agricoli, ma si sta spegnendo la sussidiarietà, il concetto di bene comune, si spegne la storia economica, la tradizione, la peculiarità di un territorio, il sistema economico che oltre a 40 famiglie crea un indotto stimato dai competenti in materia in centinaia di lavoratori, un indotto milionario che permette la sopravvivenza di intere comunità che da sempre vivono del lavoro dei campi, del dono naturale messo a disposizione dal Creatore nelle mani terrene dell’uomo».

L’esponente dem analizza: «Un dono che ha consentito la sopravvivenza di una civiltà del passato, fondata sulla fatica, il sacrificio, l’onestà la soddisfazione. A differenza dell’epoca contemporanea, nel passato si trattava di un sistema organizzato e fondato sulla manualità e non sulla meccanizzazione, dove per irrigare i campi, come ricorda qualcuno; si scavava il fosso e lo si manteneva efficiente con un lavoro ed impegno che si tramandava da padre in figlio, fin quando il progresso non ci ha consegnato l’attuale sistema. Queste famiglie di agricoltori e imprese agricole sul territorio Briaticese, rappresentano oggi come ieri, un ecosistema economico che permette a molte di esse di vivere e realizzarsi, che permette alle comunità di paesini come Potenzoni, San Leo e San Costantino di mantenere in essere ancora un livello demografico sostenibile. La cipolla si identifica come prodotto autoctono di questo comprensorio che dà lustro e luce oltre che speranza e futuro».

Le perdite per il comparto agricolo sono ingenti poichè in fumo rischiano di andare anche le altri produzioni, come melanzane, pomodori e peperoni: «È inaccettabile – evidenzia La Gamba – non riuscire a trovare soluzioni stabili e persistenti, è inaccettabile l’indifferenza, è inaccettabile la superficialità, costituisce un grave peccato, imperdonabile la perdita del raccolto che sta andando in malora. L’agricoltura ed il turismo caratterizzano la vocazione naturale del nostro substrato geografico, se non orientiamo azioni di mobilitazione in questa difesa e sostegno abbiamo poco in cui sperare, si interrompe il cammino progressivo di una civiltà. È innaturale far sprofondare nell’insuccesso un imprenditore, far morire la sua impresa, ciò significa – chiosa – far venire meno il suo motivo di sopravvivenza, il suo valore, far venir meno il principio della dignità della persona umana con tutti i sui diritti».

LEGGI ANCHE: Briatico, agricoltori senz’acqua: «Cipolla rossa invendibile e danni consistenti anche alle altre produzioni»

Piogge e danni al bypass sul Murria, disagi per gli agricoltori del Briaticese

Campi a secco nel Briaticese, il sindaco Vallone: «Lavori chiusi, utilizzo dell’acqua sarà immediato»