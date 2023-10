Vibo Marina, Fit Cisl: «Scongiurato il ridimensionamento dell’ambulatorio marittimo»

«L’ufficio Sasn di Vibo Marina non subirà nessun ridimensionamento, continuerà ad assicurare, tutta l’area calabrese, con le prestazioni dei servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’Aviazione civile (Sasn)». Lo annuncia il sindacato Fit Cisl. Tra tutti i servizi garantisce al personale navigante, marittimo anche prestazioni medico-legali, tra cui le visite mediche preventive d’imbarco, le visite periodiche (biennali) per l’accertamento dell’idoneità alla navigazione: «La notizia emerge a margine del confronto che il coordinatore nazionale Pagnotta ha avuto con il responsabile Usmaf-sasn Puglia-Basilicata-Calabria, Failla che ha competenza per l’ufficio di Vibo Valentia Marina, a seguito della nostra urgente richiesta di venedì scorso. Dal prossimo 6 ottobre, il servizio di assistenza sarà garantito con un nuovo medico che sostituirà l’attuale». Il sindacato ha infine ringraziato «il dottor Failla, che, anche stavolta è intervenuto tempestivamente dando risoluzione alla problematica».

