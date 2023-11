Domani a Vibo Valentia la XIV Giornata nazionale delle piccole e medie imprese

Domnai mattina alle ore 9.30, nella sede della Camera di Commercio di Vibo Valentia si svolgerà la XIV Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, l’iniziativa organizzatada Piccola Industria, in collaborazione con le Associazioni di Confindustria, per far conoscere alle nuove generazioni il mondo dell’impresa e le sue opportunità attraverso visite guidate nelle PMI associate. «Con il PMI DAY – si legge nel comunicato stampa – rivolgiamo l’invito a incontrare l’impresa e i suoi protagonisti, gli imprenditori e i loro collaboratori che ogni giorno mettono in campo energie, passione e capacità per creare nuove opportunità di sviluppo, di occupazione e di benessere per tutti. Quest’anno il Comitato Piccola Industria di Confindustria Vibo ha deciso di voler dare un’immagine diversa al PMI DAY organizzando un evento dove imprese e scuole si incontrano per discutere di cultura d’impresa e di libertà, quale presupposto per realizzare le proprie aspirazioni, contribuendo a generare benessere collettivo. Il tema scelto per questa edizione è appunto la “Libertà” che, accompagnata dal senso di responsabilità, diviene il presupposto per realizzare le proprie aspirazioni, mantenendo la propria unicità, e contribuendo a generare benessere collettivo, ma anche libertà come leva per la ricerca, per l’innovazione e per la crescita economica.

