Porto di Vibo Marina, ripartono i collegamenti con le Eolie. La Pro loco: «Si garantiscano tutto l’anno»

Da domenica 2 giugno è iniziato, da tutte le Isole Eolie a Vibo Marina e viceversa, il servizio pubblico con aliscafo della Regione Sicilia svolto dalla Liberty Lines. Al momento sono previste due corse settimanali, il giovedì e la domenica (biglietteria Yogurteria Delfino Vibo Marina via Bianchi).

L’aliscafo parte domenica e giovedì da Milazzo (ore 8. 00), tocca Vulcano (8. 55), Lipari (9. 15), Salina (9. 45), Panarea (10. 20), Stromboli (11. 10), per giungere al porto di Vibo Marina alle 12. 30 (banchina centrale Fiume). L’aliscafo riparte domenica e giovedì da Vibo Marina alle ore 16, tocca Stromboli (17. 20), Panarea (18. 10), Salina (18. 45), Lipari (19. 15), Vulcano (19. 55), con arrivo a Milazzo.

«Importante- rimarca la Pro loco – è la stretta vicinanza tra l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme e il porto internazionale di Vibo Marina, che permette al turismo nazionale e internazionale di raggiungere in breve tempo le Eolie con una navigazione essenzialmente costiera. In particolare- fa notare il sodalizio- chi atterra all’aeroporto di Lamezia può salire sulla navetta shuttle service bus (ogni 30 minuti) che conduce alla stazione ferroviaria di Lamezia Terme Centrale (a 2 km) e quindi prendere la panoramica linea ferroviaria costiera per Vibo Marina (una corsa ogni ora circa nei giorni feriali). L’aeroporto di Lamezia Terme ed al vicino porto di Vibo Marina rappresentano quindi un asse strategico che andrebbe ulteriormente integrato e promosso dalla Regione Calabria e dagli enti locali, dall’Autorità di sistema portuale e dalla Sacal, a cui la Pro loco Vibo Marina Aps-Iat può dare il proprio contributo, anche al fine di prevedere collegamenti marittimi per tutto l’arco dell’anno, utili anche quando, per avverse condizioni meteo marine, diventi difficile collegare le Isole con la Sicilia».

