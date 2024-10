Fondi per le imprese interessate a partecipare a fiere internazionali: la Camera di Commercio annuncia la proroga dei termini

«C’è ancora la possibilità per le imprese di accedere ai contributi messi a disposizione dalla Camera di commercio di Catanzaro – Crotone – Vibo Valentia per la promozione a livello internazionale di attività e prodotti attraverso la partecipazione a fiere e manifestazioni in Italia e all’estero». Questo è quanto rende noto in una nota l’ente camerale interprovinciale. «Sono stati, infatti, prorogati fino al 15 ottobre i termini di scadenza per la presentazione delle domande».

Tutti i dettagli dell’iniziativa e la relativa modulistica è consultabile quindi sul sito istituzionale dell’ente. «Il bando è rivolto alle piccole e medie imprese con sede legale e unità operativa nelle province di Catanzaro, Crotone o Vibo Valentia». Le risorse complessivamente stanziate dall’ente ammontano a 80mila euro. «L’entità massima dell’agevolazione – specificano dalla Camera di commercio – non può superare la percentuale del 50% delle spese rendicontate ritenute ammissibili al netto di iva (fino a un massimo di 5mila euro)».

Sono ammissibili, nello specifico, «le spese per l’acquisizione degli spazi espositivi o affitto sale per incontri B2B e per l’allestimento degli spazi fieristici. Le agevolazioni sono accordate sotto forma di contributo in regime de minimis in base al Regolamento UE 2023/2831. Le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello online “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere–Servizi e-gov».