Pizzo, la proposta di Adesione democratica: «La manutenzione del verde sia affidata ai disoccupati»

Proposte d’interesse pubblico per migliorare i servizi offerti ai cittadini di Pizzo. Con questo spirito, l’associazione politica Adesione democratica ha scritto una lettera al sindaco Sergio Pititto. «Il sodalizio politico della “quercia soleggiata”, dal giugno 2022, pur avendo concorso alle elezioni comunali della città napitina senza entrare nel consiglio comunale, ha continuato incessantemente ad occuparsi delle problematiche della città e dei cittadini pizzitani, quindi a fare politica nell’ interesse del bene comune», spiega il referente Giuseppe De Caria.

Nella missiva indirizzata al primo cittadino, si chiede «la costituzione di un tavolo tecnico aperto per discutere su criticità periodiche, quali taglio dell’erba nelle aree pubbliche, pulizia delle cunette e dei canali, nonché delle spiagge comunali, e valutare la possibilità di affidare la manutenzione ad una cooperativa, costituita ad hoc, formata da cittadini privi di occupazione lavorativa».

L’intento è quello di rafforzare l’economia del paese e al contempo ridare dignità alle persone che patiscono il disagio di non avere un lavoro: «D’altronde si chiede ai cittadini di pagare puntualmente i tributi, che è cosa assolutamente giusta – afferma De Caria – ma l’amministrazione può farsi promotrice nel proprio territorio di sviluppo economico e socio-occupazionale per consentire appunto anche a disoccupati di poter adempiere agli obblighi tributari». Tra le richieste, anche l’installazione di due bagni chimici presso la zona mercato in via Sant’ Antonio a beneficio degli utenti e dei venditori ambulanti.