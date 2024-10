Lo strano paradosso della sanità vibonese: non funziona ma il personale è in esubero. Ecco cosa c’è dietro il “licenziamento” di 72 operatori sanitari – Video

Nonostante la Regione consideri troppo numeroso il personale in organico e ordini di non rinnovare i contratti in scadenza, questa estate è stato emanato un bando per 24 posti (12 infermieri e 12 oss) a cui hanno risposto centinaia di candidati

La sanità in Calabria è sempre più un paradosso. Mentre il Consiglio regionale decide di prorogare per altri 24 mesi le graduatorie delle aziende ospedaliere e sanitarie per aumentare l’assunzione di personale, l’Asp di Vibo manda a casa 72 fra infermieri e Oss. È evidente quindi che la carenza di organico sanitario non è omogenea in tutta la regione. Questo spiega il perché nell’azienda sanitaria di Reggio Calabria si è assunto molto, mentre invece nell’azienda ospedaliera di Cosenza molto poco.

Per capirlo dobbiamo fare un passo indietro e tornare ai tempi bui della pandemia, tempi che hanno richiesto uno sforzo enorme del personale sanitario definito da molti eroico. Fu allora che il governo, appena il Paese uscì dal Covid, emanò un decreto “Milleproroghe” in cui sanciva per i lavoratori del comparto sanità il diritto ad avere la stabilizzazione dopo 18 mesi di servizio anziché 38. Non si tratta però di un meccanismo automatico. Il personale per essere assunto deve rientrare nel Piano di fabbisogno del personale che ogni azienda stabilisce. Questo piano, poi, va inviato alla Regione che lo deve approvare e destinare alle aziende il budget necessario per coprire i costi.

Proprio quello che non è successo all’Asp di Vibo. Come si legge da una sintetica nota del dirigente del settore I del dipartimento Salute, Angelo Vittorio Sestito, a Vibo c’è un esubero di personale. Il motivo sta nella bassa produttività dell’azienda, recentemente sciolta per infiltrazioni mafiose, che non giustificherebbe l’attuale dotazione di personale, per cui questi precari risulterebbero in esubero. Il fabbisogno di personale, difatti, si calcola tenendo fermi come parametri il numero di posti letto e il numero di prestazioni. Evidentemente il personale in forza a Vibo era fuori misura rispetto ai parametri. I sindacati dicono che non c’è solo Vibo Valentia in questa situazione, ma in Calabria sono molti i precari, era Covid, ancora in attesa di una stabilizzazione. Ci sono diversi Oss, ad esempio, a Cosenza che aspettano la stabilizzazione, ma anche altre figure su Catanzaro.

Ma a Vibo, però, c’è un’altra circostanza singolare ovvero che in estate l’azienda ha pubblicato un avviso di selezione per 24 posti (12 infermieri e 12 Oss), a tempo determinato per tre anni. Nonostante l’avviso sia stato emanato in piena estate e sia rimasto pubblicato per pochi giorni, alla manifestazione hanno risposto in centinaia. Ora non si sa che fine farà questo avviso che per il momento rimane sospeso. Resta la domanda di come sia stato possibile avviare questa procedura se nell’azienda c’erano già gli esuberi? Perché si è pensato di creare altro precariato? Misteri della sanità calabrese che i neo commissari dell’Asp vibonese dovranno risolvere.

Per quanto riguarda i 72 precari, che dopo quattro anni vedranno scadere il loro contratto il prossimo 31 ottobre, la partita con ogni probabilità si sposterà direttamente alla Regione dove i sindacati confederali vogliono aprire un percorso con il commissario per far mantenere il posto a queste persone magari attraverso procedure di mobilità regionale. Certamente un’area economicamente depressa come quella di Vibo Valentia non può permettersi di trovarsi con 72 famiglie senza reddito.