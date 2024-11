Cantieri nelle frazioni marine di Vibo: sopralluogo del sindaco Romeo per verificare lo stato dei lavori

Un sopralluogo su molti dei più importanti cantieri aperti nelle frazioni marine per monitorare l’andamento dei lavori ed invitare le imprese a rispettare i cronoprogrammi. Questo l’obiettivo dell’ampio giro effettuato dal sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, e dall’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Monteleone, accompagnati dalla dirigente di settore, Lorena Callisti, e dai rup dei vari interventi. I dettagli sono contenuti in una nota diffusa dal Comune.

«Abbiamo voluto constatare da vicino l’andamento dei lavori – afferma il sindaco – per capire come stanno procedendo, e devo dire che, al di là di specifiche situazioni già risolte, non vi sono casi particolari da attenzionare. Abbiamo fatto presente a tutte le imprese l’assoluta necessità di concludere i cantieri nei tempi, offrendo la massima disponibilità del Comune ad andare incontro ad ogni legittima istanza. Ma per noi è fondamentale che le opere pubbliche vengano realizzate, e vengano realizzate bene. Continueremo a vigilare sull’andamento dei lavori perché sappiamo l’importanza che rivestono per la cittadinanza».

Il sopralluogo è stato effettuato su undici cantieri tra Vibo Marina, Bivona, Porto Salvo e San Pietro, tra questi sono stati visionati i lavori sul sottopasso ormai quasi ultimato, sulla scuola Presterà e sul nuovo asilo nido comunale, oltre che sulla strada di accesso a San Pietro. I sopralluoghi proseguiranno anche sul resto del territorio comunale ed al termine l’amministrazione farà un report completo per rendere conto ai cittadini dello stato di avanzamento di tutte le principali opere pubbliche in corso.