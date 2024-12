Il vibonese Fortunato Rizzo eletto alla guida della Piccola industria Calabria

Si è svolta nella sede di Unindustria Calabria a Catanzaro l’assemblea delle piccole e medie imprese, un appuntamento di grande rilevanza per il tessuto produttivo regionale. «Durante l’incontro – ha fatto sapere Confindustria Vibo in un comunicato stampa – è stato eletto il nuovo Consiglio direttivo della Piccola industria di Unindustria Calabria, chiamato a rappresentare le PMI per i prossimi quattro anni». Alla guida del Comitato di Piccola industria «è stato nominato Fortunato Rizzo, imprenditore di lungo corso e figura già nota nel sistema confindustriale per il suo impegno come presidente dei Giovani imprenditori e della sezione Materiali di Confindustria Vibo Valentia».

Rocco Colacchio, presidente di Confindustria Vibo Valentia, ha espresso soddisfazione per l’elezione di Rizzo, sottolineando l’importanza strategica del nuovo incarico. «La Piccola industria rappresenta il cuore pulsante del nostro sistema produttivo – ha dichiarato Colacchio -. Sono certo che il presidente Rizzo saprà guidare il nuovo gruppo con determinazione e spirito di squadra, affrontando con successo le sfide che lo attendono».

Anche Giovanni Baroni, presidente nazionale della Piccola industria, ha inviato i suoi «auguri di buon lavoro», garantendo «pieno supporto al neo presidente e alla sua squadra», sottolineando il ruolo chiave delle PMI per il rilancio dell’economia nazionale. Dal canto suo, il neo eletto Fortunato Rizzo ha voluto esprimere gratitudine per l’incarico ricevuto: «Ringrazio tutti gli associati di Unindustria Calabria per la fiducia che mi hanno accordato. È un onore presiedere il Comitato Piccola industria regionale, e sono determinato a rappresentare le PMI con passione e impegno. Sono certo di poter contare su un Consiglio Direttivo di elevatissima qualità. Un particolare ringraziamento va ai presidenti Aldo Ferrara e Rocco Colacchio per il loro sostegno e la loro fiducia, che hanno reso possibile questo importante riconoscimento».

Il neo-eletto Consiglio direttivo ha già «manifestato la volontà di raccogliere le esigenze dei territori, mettendo al centro delle proprie priorità la definizione di azioni concrete per sostenere e rafforzare il sistema produttivo calabrese». Confindustria Vibo Valentia ha espresso soddisfazione per il rinnovo dei vertici regionali e si unisce agli auguri per il presidente Rizzo e il suo team. «Siamo certi – ha poi concluso Colacchio – che questa nuova squadra sarà all’altezza delle sfide, portando innovazione e sviluppo al tessuto imprenditoriale calabrese. Un impegno condiviso e una visione strategica comune: è questa la base su cui costruire un futuro di crescita per le imprese del territorio».