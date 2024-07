Riqualificazione del sistema produttivo: l’assessore regionale allo Sviluppo economico Varì incontra gli imprenditori a Vibo

L'obiettivo è stimolare la crescita e l'innovazione delle imprese calabresi, con un focus particolare sul settore turistico. I fondi europei saranno utilizzati per sostenere investimenti in digitalizzazione e sostenibilità ambientale

«L’assessore allo Sviluppo economico della Regione Calabria, Rosario Varì, ha incontrato gli imprenditori per presentare le opportunità di crescita e riqualificazione del sistema produttivo calabrese attraverso gli strumenti di finanza regionale. Durante l’incontro – si legge nella nota di Confindustria Vibo-Sezione turismo, che ha promosso l’evento -, è stato sottolineato come le risorse comunitarie possano catalizzare il processo di sviluppo delle imprese, rendendo la filiera imprenditoriale, specie quella del turismo vibonese ancora più attrattiva. Luca Giuliano, presidente della Sezione turismo di Confindustria Vibo Valentia, ha sottolineato l’importanza degli strumenti finanziari messi in campo dalla Regione nel promuovere gli investimenti in riqualificazione, innovazione e formazione, migliorando complessivamente le performance del sistema imprenditoriale con l’obiettivo prioritario di sostenere la crescita del territorio in cui operano e dei diversi portatori di interesse mettendo al centro il benessere della comunità e dell’ambiente».



In questa ottica, Giuliano ha inoltre «evidenziato – prosegue la nota di Confindustria – come le risorse comunitarie siano fondamentali per la crescita sostenibile, soprattutto in ottica Esg, e la riqualificazione del patrimonio produttivo calabrese, aumentandone la competitività a livello nazionale e internazionale. È fondamentale – ha affermato nella nota il presidente – che i fondi siano messi a disposizione di progetti che abbiano l’intrinseca capacità di originare un effetto moltiplicatore dell’investimento generando così una crescita esponenziale. La qualità e l’innovazione contenute dalle proposte progettuali devono essere le variabili fondamentali di cui la pubblica amministrazione deve tener conto nella valutazione dei progetti». L’assessore Varì nel coso del suo intervento, «ha illustrato le nuove iniziative regionali e gli strumenti adottati per supportare lo sviluppo economico e valorizzare gli attrattori culturali. Ha sottolineato l’impegno della Regione Calabria nel fornire supporto finanziario e tecnico alle imprese e nel creare un ambiente favorevole alla crescita, attraendo nuovi qualificati investitori».

Varì ha menzionato, tra gli altri, il Fondo competitività imprese (Fci) «come risposta strutturata ai bisogni di investimento delle Pmi, nato con l’obiettivo di sostenere le imprese – attraverso la concessione di finanziamenti a tasso agevolato e contributi in conto capitale – nella realizzazione di investimenti produttivi, rivolti alla crescita e/o all’espansione di attività imprenditoriali giudicate potenzialmente redditizie, mediante l’introduzione di innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo, anche in ottica di attuazione di processi di transizione 4.0, di transizione digitale, di implementazione di modelli di economia circolare e di sviluppo sostenibile. Nel concludere il suo intervento – conclude poi la nota – , l’assessore ha ribadito la determinazione della Regione Calabria nel sostenere gli imprenditori attraverso un uso strategico delle risorse comunitarie e degli strumenti finanziari, con l’obiettivo di creare un contesto imprenditoriale dinamico e resiliente. Un ecosistema che coinvolga le migliori risorse pubbliche e private nell’accogliere e sostenere imprenditori che vogliano investire nella nostra regione soprattutto in progetti a basso impatto ambientale e ad alto contenuto di innovazione».